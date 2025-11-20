'हां हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी' गुनगुनाकर मनोज तिवारी ने नीतीश के सीएम बनने पर जताई खुशी

Manoj Tiwari on Rohini Acharya

पटना, 20 नवंबर : बिहार में गुरुवार को नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली. अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेताओं ने बिहार में एनडीए की जीत और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर खुशी जाहिर की है. इस क्रम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, भाजपा सांसद मनोज तिवारी और भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने खुशी जाहिर की है और बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया है.

मनोज तिवारी ने कहा कि हम आभारी हैं बिहार की जनता के, जिन्होंने 10वीं बार हमें इस जिम्मेदारी के लिए चुना. अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने "हां हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी" गाना गुनगुनाकर भी दिखाया. वहीं भोजपुरी सिंगर और बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में काम करने वाले पवन सिंह ने कहा, "बस मुंह से यही निकल रहा है, आभार बिहार, जय बिहार." दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने खुशी जताते हुए बिहार की जनता को जीत का श्रेय दिया. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोगों ने एनडीए पर जो विश्वास जताया, उससे बिहार की प्रगति की राह प्रशस्त हुई है. पीएम मोदी जी का नेतृत्व और नीतीश कुमार की सरकार मिलकर अगले पांच सालों में जो काम बिहार में करेगी, वो विकास का परिचय बनेगा और पूरे देश में जाना जाएगा. यह भी पढ़ें : पीएम नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को बताया कुशल और अनुभवी प्रशासक, दी शुभकामनाएं

उन्होंने आगे कहा, "मैं बिहार की जनता को इस ऐतिहासिक दिन पर बधाई देती हूं. उन्होंने बिहार के विकास के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए ये फैसला किया है और आगे यही विकास बिहार की पहचान बनेगा." जनता दल यूनाइटेड (जदयू) चीफ नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं. शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे गांधी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल समेत हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए.

इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के साथ सोशल मीडिया पर भी नीतीश कुमार की तारीफ की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शपथ ग्रहण समारोह की फोटो पोस्ट की और लिखा, "श्री नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई. वे एक अनुभवी प्रशासक हैं और कई वर्षों से सुशासन का उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है. उनके आगामी कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं."

बाकी मंत्रियों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्होंने एक अन्य ट्वीट किया, "बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं. यह एक अद्भुत टीम है, जिसमें समर्पित नेता हैं जो बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे. उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं."