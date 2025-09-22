PM Svanidhi Yojana: आंध्र प्रदेश के पुलिवेंदुला में पीएम स्वनिधि योजना लोक कल्याण मेला को मिला भारी प्रतिसाद, छोटे दुकानदारों को बताई स्कीम से जुड़ी जानकारी

(Photo credits ANI)

PM Svanidhi Yojana : पीएम स्वनिधि लोक कल्याण मेला (PM SVANidhi Lok Kalyan Mela) का आयोजन पुलिवेंदुला स्थित एमईपीएमए (MEPMA) कार्यालय में किया गया. इस मेले में छोटे व्यापारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. कार्यक्रम में एमईपीएमए (MEPMA) पीडी किरण, नगर आयुक्त रामुडु, हज कमेटी निदेशक महबूब बाशा, मार्केट यार्ड चेयरमैन अमरनाथ यादव, सीसीएम नागलक्ष्मी, सीओ रामंजनयुलु समेत कई अधिकारी मौजूद रहे.कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने पीएम स्वनिधि योजना के लाभों की जानकारी दी.

पीडी किरण ने बताया कि यह योजना फुटपाथ विक्रेताओं के कल्याण के लिए बनाई गई है. उन्होंने सभी से अपील की कि योजना का लाभ उठाकर न सिर्फ अपने परिवार का विकास करें, बल्कि बचत समूह भी बनाएं.ये भी पढ़े:PM Swanidhi Scheme: कैबिनेट ने पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और 31 मार्च 2030 तक विस्तार को दी मंजूरी

व्यापारियों की मांग और अधिकारियों का आश्वासन

मेले में उपस्थित व्यापारियों ने व्यवसायिक लोन (Business Loan) की मांग रखी. इस पर अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि पहले चरण में 15,000 हजार रूपए का लोन दिया जाएगा, जिसके समय पर भुगतान के बाद 25,000 रूपए का लोन और आगे चलकर 50,000 रूपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा.

क्या है पीएम स्वनिधि योजना?

इसकी शुरुआत 1 जून 2020 को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा की गई थी. इसका लाभ स्ट्रीट वेंडर्स (Street Vendors) को बिना गारंटी के कार्यशील पूंजी हेतु लोन दिया जाता है.पहला लोन 10,000, दूसरा लोन 20,000 रूपए,तीसरा लोन 50,000 रूपए का दिया जाता है. इसके साथ ही इसकी ब्याज पर 7 प्रतिशत की सब्सिडी रहती है.इसके साथ ही डिजिटल भुगतान करने वाले विक्रेताओं को 100 रूपए तक का मासिक कैशबैक.

इस योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य लक्ष्य है स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक अर्थव्यवस्था (Formal Economy) से जोड़ना और उन्हें आर्थिक सीढ़ी पर आगे बढ़ने का अवसर देना. ये विक्रेता शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हैं और शहरवासियों तक किफायती दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं. इन्हें अलग-अलग जगहों पर फेरीवाले, ठेलेवाले, रेहड़ीवाले आदि नामों से जाना जाता है.