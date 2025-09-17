PM Modi 75th Birthday: वाराणसी में पीएम मोदी का अनोखा जन्मदिन समारोह, मां हीराबेन के मुखौटे पहन 75 लाभार्थी माताओं ने दिया आशीर्वाद

वाराणसी, 17 सितंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का 75वां जन्मदिन देश भर में उत्साह और भक्तिमय माहौल के साथ मनाया जा रहा है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 51 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा के नीचे विशेष पूजा-अर्चना की गई. भगवान को 56 भोग चढ़ाए गए, जिसने भक्तिमय माहौल बना दिया. इस मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) की 75 लाभार्थी महिलाएं शामिल हुईं, जिन्होंने पीएम की मां हीराबेन का मुखौटा पहनकर उन्हें बधाई दी. महिलाओं ने तिलक लगाकर, आरती उतारकर और मिठाई खिलाकर प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया.

इस दौरान, भक्ति भजनों और जयकारों से काशी नगरी गूंज उठी, और लोगों का उत्साह देखते ही बनता था. इस आयोजन ने पीएम मोदी के प्रति उनके संसदीय क्षेत्र के अनोखे सम्मान को दर्शाया. प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी ममता ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि 75 लाभार्थी महिलाएं बेहद खुशी के साथ पीएम मोदी का जन्मदिन मना रही हैं. प्रधानमंत्री मोदी की मां इस मौके पर इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए हम हीराबेन का मुखौटा पहनकर पीएम मोदी का जन्मदिन मना रही हैं. हमने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की है. प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी साधना सिंह ने कहा कि हमने 56 भोग चढ़ाए हैं और खुशी के साथ पीएम मोदी का जन्मदिन मना रही हैं. यह भी पढ़ें : PM Modi Birthday: पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर राष्ट्रपति, स्पीकर और केंद्रीय मंत्रियों ने दी शुभकामनाएं, नेतृत्व की सराहना की

साधना सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमें आवास दिए. इसके अलावा, उनकी सरकार में बेहतर सुविधाएं मिली हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की मां इस मौके पर नहीं हैं, इसलिए हम सभी ने उनकी माता का रूप लेकर जन्मदिन मनाया है. इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक रामगोपाल ने कहा कि पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन है. वे अपनी मां के साथ जन्मदिन मनाते थे, लेकिन उनकी माता इस दुनिया में नहीं हैं. इसलिए प्रधानमंत्री ने जिन माताओं को आवास और छत दी, वे यहां आई हैं. इनकी इच्छा थी कि पीएम मोदी का जन्मदिन हनुमान मंदिर में मनाया जाए. इस तरह उनका जन्मदिन वाराणसी में मनाया गया है और उन्हें माताओं ने आशीर्वाद दिया है.