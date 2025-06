Ahmedabad Plane Crash Video: गुजरात के अहमदाबाद विमान हादसा, पूर्व CM विजय रुपाणी एयर इंडिया के क्रैश हुए प्लेन में थे सवार

Ahmedabad Plane Crash Video: गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को एक बड़ा विमान हादसा हो गया. जहां एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया है. बताया जा रहा है कि विमान में कई यात्री सवार थे. जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रुपाणी भी सवार थे. हालांकि वे जख्मी हुए हैं. फिर उनके बारे में और क्या अपडेट है. अभी तक उनके बारे में कोई अधिअक्रिक बयान नहीं आया हैं. यह भी पढ़े: Air India Plane Crash Live Updates: अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश, विमान में 52 ब्रिटिश नागरिकों के होने की खबर

दरअसल, 133 से ज्यादा यात्रियों को लेकर लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह दुर्घटना अहमदाबाद के मेघानीनगर इलाके के पास हुई। विमान टेक-ऑफ के दौरान क्रैश हुआ है। प्लेन के क्रैश होने के तुरंत बाद घटनास्थल से आसमान में काला धुंआ उठता हुआ देखा गया है। इससे विमान दुर्घटना में भारी नुकसान का अनुमान है.

#BREAKING: Former Gujarat Chief Minister Vijay Rupani was reportedly also in the Air India aircraft which crashed today in Ahemdabad, Gujarat. pic.twitter.com/i5uKWLtRoP

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 12, 2025