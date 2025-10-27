Pune: राज्यपाल के लिए रोके गए वाहन, बारिश में भीगते हुए सड़क पर खड़े रहने से भड़की पब्लिक, पुणे में लोगों ने जताई नाराजगी; VIDEO

People got angry due to stopping the vehicle (Credit-(X,@punekarnews)

पुणे, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पुणे (Pune) में ट्रैफिक की समस्या काफी विकराल है. मुंबई के बाद सबसे बड़ा शहर पुणे होने के कारण सभी राजनेता, मंत्री और वीआईपी लोगों का यहां आना जाना रहता है और जिसके कारण आएं दिन यहांपर लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से परेशान होना पड़ता है.ऐसी ही एक घटना रविवार को सामने आई है. जहांपर महाराष्ट्र के राज्यपाल पुणे पहुंचे थे और उनके आने से पहले ही सड़क पर वाहनों को रोक दिया गया था. जिसके कारण कई किलोमीटर तक वाहनों की लाइन लगी हुई थी और इसके साथ साथ बारिश भी हो रही थी. जिसके कारण लोग भीग भी रहे थे.

इस कारण लोगों में काफी आक्रोश फ़ैल गया है और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @punekarnews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम, यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेसवे पर वाहनों की लगी लंबी कतारें

ट्रैफिक जाम में फंसे लोग

Roads blocked for VIPs, Punekars stuck in the rain! Narhe: At Navale Bridge Chowk, Pune traffic came to a halt as the VIP convoy passed through. Commuters were left stranded in traffic and rain, capturing their frustration on camera. The video shared online has sparked… pic.twitter.com/Dd3jn7WVeD — Punekar News (@punekarnews) October 26, 2025

वाहन चालक ने जताई नाराजगी

एक वाहन चालक जो की पूरी तरह से बारिश में भीग चूका है, उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा की ,' महाराष्ट्र के राज्यपाल (Governor) आचार्य देवव्रत यहां आनेवाले है और जिसके लिए नवले ब्रिज पर ट्रैफिक जाम हो गया है. लोग भीग चुके है, लेकिन प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है. राज्यपाल काफी दूर होने के बावजूद भी डेढ़ घंटे से वाहनों को रोका गया है. शख्स ने कहा की ,' राज्यपाल को हेलिकॉप्टर मुफ्त में मिलती है .

पुणे में ट्रैफिक जाम की भीषण समस्या

बता दें की महाराष्ट्र में ट्रैफिक की जाम की समस्या से सबसे ज्यादा पुणे शहर में सामने आती है. मुंबई और पुणे ट्रैफिक जाम (Pune Traffic Jam) की समस्या से जूझ रहे है. ऐसे में अगर कोई राजनैतिक कार्यक्रम हो तो ट्रैफिक की समस्या काफी भीषण होती है. बताया जा रहा है की इस दौरान काफी घंटे तक लोग इस ट्रैफिक में फंसे रहे.