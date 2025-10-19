Parineeti Chopra Baby: परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के घर नन्हे मेहमान का आगमन, इमोशनल पोस्ट से कपल ने दी जानकारी

Parineeti Chopra (Photo Credits: Instagram)

मुंबई, 19 अक्टूबर: बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) र आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद राघव चड्ढा पैरेंट्स बन गए हैं. उन्होंने रविवार को अपने बेटे का स्वागत किया. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए फैंस के साथ यह खुशखबरी शेयर की. परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया और लिखा, "वह आ गया. हमारा नन्हा सितारा आ चुका है और पुरानी जिंदगी अब बस एक धुंधला सपना है. बाहें भरी हैं, दिल खुशी से भरा है. पहले हम एक-दूसरे के थे, अब हमारा सब कुछ है. प्यार और आभार, परिणीति और राघव."

इस पोस्ट पर फैंस उन्हें बधाई देते दिखाई दे रहे हैं. बॉलीवुड सेलेब्स भी उन्हें बधाई देते हुए दिखे. इस पोस्ट पर अनन्या पांडे और कृति सेनन जैसे स्टार्स ने बधाई दी. इससे पहले खबर आई थी कि राघव चड्ढा परिणीति के साथ दिल्ली के अस्पताल पहुंच चुके हैं. एक सूत्र ने इस बारे में बात करते हुए कहा, "हां, परिणीति चोपड़ा को दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. राघव इस खास समय अपनी पत्नी के साथ हैं." परिणीति और राघव दोनों का परिवार भी अस्पताल में मौजूद है. पूरा परिवार दीपावली के मौके पर नन्हे मेहमान के आने का जश्न मना रहा है. यह भी पढ़ें : Smriti Mandhana To Tie Knot With Palash Muchhal: इंदौर की बहु बनेगी टीम इंडिया की स्टार स्मृति मंधाना! जल्द म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल के साथ लेगी सात फेरे

बता दें कि इसी साल अगस्त में परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने इंस्टाग्राम पर यह खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की थी कि वे जल्द ही पैरेंट्स बनने वाले हैं. इसमें उन्होंने लिखा था कि वे जल्द ही दो से तीन होने वाले हैं. इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें पति-पत्नी पार्क में टहलते दिखाई दे रहे थे. बता दें कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने 2023 में उदयपुर में शादी की थी. लीला पैलेस में हुई उनकी शादी में कुछ करीबी दोस्त और परिवार वाले ही शामिल हुए थे. इस शादी में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित कई राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हुई थीं.