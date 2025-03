VIDEO: कैमरे के सामने मर्डर! पंजाब यूनिवर्सिटी में म्यूजिकल कंसर्ट के बाद 2 गुटों में झगड़ा, छात्र की चाकू मारकर हत्या

चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी में शुक्रवार देर रात एक म्यूजिकल कंसर्ट के बाद दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में 22 वर्षीय छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान आदित्य ठाकुर के रूप में हुई है, जो हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ का रहने वाला था. वह यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (UIET) में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का द्वितीय वर्ष का छात्र था.

चार छात्रों पर हुआ हमला, आदित्य ठाकुर की मौत

पुलिस के अनुसार, आदित्य ठाकुर समेत चार छात्रों पर चाकू से हमला किया गया था. गंभीर रूप से घायल ठाकुर को पोस्ट-ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) में भर्ती कराया गया, जहां शनिवार को उसकी मौत हो गई.

Himachal students attacked each other with knives in Punjab university.. himachalis brings weapons inside the campus ..so now should Punjabis blame all himachal students for breaking the law and order?? pic.twitter.com/ok84WzCmKt — prince sandhu (@princesandhu302) March 29, 2025

सूत्रों के मुताबिक, हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के कंसर्ट के बाद यह झड़प हुई. बताया जा रहा है कि कुछ "बाहरी" लोग, जो सेक्टर 25 से यूनिवर्सिटी की दीवार फांदकर अंदर घुसे थे, उन्होंने इन छात्रों पर हमला किया. पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

तीन अन्य छात्र अस्पताल में भर्ती, खतरे से बाहर

इस हमले में तीन अन्य छात्र भी घायल हुए, जिनमें से एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, घरुआं का छात्र है. इन सभी को सेक्टर 16 के गवर्नमेंट मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

Lawlessness at its peak! Himachal student Aditya Thakur stabbed to death, 3 injured during a Panjab University event. How can such violence happen on campus? Where is accountability? #JusticeForAdityaThakur #PanjabUniversity pic.twitter.com/mBDGRLTIvu — Naughty Himachal (@NaughtyHimachal) March 29, 2025

यूनिवर्सिटी प्रशासन का बयान

पंजाब यूनिवर्सिटी के डीन, स्टूडेंट्स वेलफेयर, अमित चौहान ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन इस मामले में पुलिस रिपोर्ट के बाद आवश्यक कार्रवाई करेगा.

कंसर्ट की अनुमति को लेकर सवाल

यह म्यूजिकल कंसर्ट पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल के संयुक्त सचिव जसविंदर राणा द्वारा आयोजित किया गया था. राणा को हाल ही में सेक्टर 15 स्थित ABVP कार्यालय में हुए झगड़े के मामले में बुक किया गया था.

#WATCH | Chandigarh: A ruckus took place at Panjab University following an alleged stabbing incident here. Police force present at the University pic.twitter.com/vkIumlX5do — ANI (@ANI) March 29, 2025

चंडीगढ़ प्रशासन ने पुलिस की भीड़ प्रबंधन संबंधी चिंताओं के बावजूद इस कंसर्ट को अनुमति दी थी. गौरतलब है कि इससे पहले 25 मार्च को पंजाबी गायक गुरदास मान के कंसर्ट के लिए पुलिस ने जगह की कमी का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया था.

चार महीनों में दूसरी मौत

यह घटना यूनिवर्सिटी परिसर में पिछले चार महीनों में दूसरी मौत की घटना है. इससे पहले नवंबर 2024 में एक हॉस्टल में एक विजिटर की ड्रग ओवरडोज़ के कारण मौत हो गई थी.

पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और विश्वविद्यालय प्रशासन भी आवश्यक कदम उठाने पर विचार कर रहा है. इस घटना ने विश्वविद्यालय में सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.