IND vs CHN, Men’s Hockey Asia Cup 2025: सुपर 4 मुकाबले में चीन को 7-0 से रौंदकर टीम इंडिया ने हॉकी एशिया कप के फाइनल बनाई जगह; दक्षिण कोरिया से भिड़ंत

India hockey team(Photo credits: X/@TheKhelIndia)

India National Hockey Team vs China National Hockey Team: भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम बनाम चीन की राष्ट्रीय हॉकी टीमके बीच पुरुष हॉकी एशिया कप(Men's Hockey Asia Cup) 2025 सुपर 4 का मुकाबला 6 सितंबर(शनिवार) को बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला गया. भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 चरण के अंतिम मुकाबले में चीन को करारी शिकस्त दी हैं. इस मुकाबले में भारत ने चीन को 7-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई. इस धमाकेदार जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट के इतिहास में रिकॉर्ड नौवीं बार फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है. अब खिताबी भिड़ंत भारत और दक्षिण कोरिया के बीच होगी, जिसने अपने सेमीफाइनल-जैसे सुपर-4 मुकाबले में मलेशिया को 4-3 से मात दी थी.

टीम इंडिया ने हॉकी एशिया कप के फाइनल बनाई जगह

🏑 INDIA QUALIFIES FOR THE MEN'S ASIA CUP FINAL FOR A RECORD 9️⃣th TIME! 🇮🇳 💥India defeated China 7⃣↔️0⃣in the Final Super 4s match & qualified for the Final. 🏆The winner will directly qualify for the 2026 FIH Hockey World Cup. 🥅 Goals: Dilpreet, Mandeep, Shilanand,… pic.twitter.com/IUBa2yUTdh — SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) September 6, 2025

भारत की जीत में कई खिलाड़ियों का शानदार योगदान रहा. अभिषेक ने दो गोल दागकर (ब्रैस) चीन की डिफेंस को लगातार दबाव में रखा. वहीं शिलानंद लाकड़ा, दिलप्रीत सिंह, मनदीप सिंह और राजकुमार पाल ने भी गोल दागकर स्कोरबोर्ड को दबदबे वाला बना दिया. भारतीय खिलाड़ियों की आक्रामकता और तेज़ पासिंग के आगे चीन की टीम पूरी तरह बेबस नजर आई.

इस जीत से भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सीधे एशिया कप के फाइनल में प्रवेश तो किया ही, साथ ही इतिहास रचते हुए नौवीं बार इस टूर्नामेंट के शिखर मुकाबले में पहुंचने का गौरव भी हासिल कर लिया। फाइनल में उसकी भिड़ंत दक्षिण कोरिया से होगी, जिसने मलेशिया को 4-3 से हराया. खास बात यह है कि इस एशिया कप के चैंपियन को सीधे एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफिकेशन मिलेगा. ऐसे में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाला फाइनल मुकाबला हाई-वोल्टेज और ऐतिहासिक महत्व का हो गया है.