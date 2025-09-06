IND vs JPN, Women’s Hockey Asia Cup 2025: महिला हॉकी एशिया कप में भारत और जापान का मुकाबला 2–2 से ड्रॉ, रुतुजा पिसाल और नवनीत कौर ने बचाई टीम इंडिया की लाज
भारत बनाम जापान(Photo credits: X/@TheHockeyIndia)

India Women's National Hockey Team vs  Japan Women's National Hockey Team: महिला हॉकी एशिया कप 2025 में भारत की महिला हॉकी टीम ने जबरदस्त जज्बा दिखाते हुए जापान के खिलाफ मैच को बराबरी पर खत्म किया. शनिवार को खेले गए इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष हुआ और आखिर में स्कोरलाइन 2-2 रही. मैच के अंतिम क्षणों में भारत ने गोल दागकर रोमांचक अंदाज में अंक साझा किए. पहले क्वार्टर की शुरुआत से ही जापान ने आक्रामक रुख अपनाया. निको मरुयामा ने शानदार गोल दागते हुए जापान को 1-0 से बढ़त दिलाई. हालांकि, भारतीय टीम ने हार नहीं मानी और पहले क्वार्टर के अंत में रुतुजा पिसाल ने गोल कर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया. इसके बाद दोनों टीमों ने दूसरे और तीसरे क्वार्टर में पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन कोई भी गोल करने में सफल नहीं हो पाया. मेंस हॉकी एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में चीन से टकराएगी टीम इंडिया, जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव एक्शन

मैच का असली रोमांच चौथे और अंतिम क्वार्टर में देखने को मिला। 58वें मिनट में जापान को पेनल्टी स्ट्रोक मिला जिसे चिको फुजिबायाशी ने गोल में बदलकर स्कोरलाइन 2-1 कर दी. मैच के खत्म होने में मात्र कुछ सेकंड ही शेष थे, तभी भारत को पेनल्टी स्ट्रोक का मौका मिला. इस अहम मौके पर नवनीत कौर ने शानदार गोल दागते हुए भारत को हार से बचा लिया और मुकाबला 2-2 से समाप्त हुआ.

इस मुकाबले में भारतीय महिला हॉकी टीम ने यह साबित कर दिया कि वह आखिर तक लड़ाई लड़ने का हौंसला रखती है. शुरुआती झटके के बाद रुतुजा पिसाल का गोल टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा, वहीं नवनीत कौर का अंतिम क्षणों का गोल मैच का टर्निंग प्वॉइंट बना. इस ड्रॉ के साथ भारत ने अंक तालिका में एक और महत्वपूर्ण अंक हासिल किया, जबकि जापान को भी जीत से वंचित होना पड़ा. आने वाले मैचों में यह अंक भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं.