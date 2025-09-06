Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भड़क गए हैं. वायरल क्लिप में दिख रहा है कि ट्रेन के स्लीपर कोच में एक कपल आपत्तिजनक हरकतें कर रहे हैं, इस दौरान अन्य यात्री खुद को असहज महसूस कर रहे हैं. वहीं, उसी कोच में मौजूद एक पैसेंजर ने इस कांड का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. इस वीडियो को देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि इस तरह की हरकतें ट्रेन में सफर करने वालों की निजता और आराम दोनों छीन लेती हैं. लोगों का कहना है कि भारतीय रेलवे को ऐसी घटनाओं पर तुरंत और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. ट्रेन में सफर करने वाले यात्री सुरक्षित और सुकून भरा माहौल चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की गैर-जिम्मेदाराना हरकतें पूरी यात्रा को खराब कर देती हैं.

अब सोशल मीडिया पर लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे यात्रियों पर भारी जुर्माना और सजा होनी चाहिए.

ट्रेन में यात्रियों की शर्मनाक हरकत

(चेतावनी: असहज करने वाले दृश्य, दर्शक अपने विवेकानुसार देखें)

Kuchh log train ko OYO samjh lete h🥺 pic.twitter.com/VFi35b0xJq — Dr.Gulati 2.0🩺 (@MIntrovert18) September 6, 2025

वीडियो वायरल होने पर लोगों ने जताया गुस्सा

