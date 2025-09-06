SL vs ZIM 2nd T20I 2025 Scorecard: लो स्कोरिंग मुकाबले में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर सीरीज किया 1-1 से बराबर, यहां देखें फुल स्कोरकार्ड

Sri Lanka National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team Match Scorecard: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20आई सीरीज़ का दूसरा मुकाबला 06 सितंबर (शनिवार) को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला गया. जिसमें जिम्बाब्वे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 5 विकेट से हराया हैं. इस जीत के साथ ही जिम्बाब्वे ने सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है और अब अंतिम मैच निर्णायक बन गया है. श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 80 रनों पर सिमट गई थी, जिसके बाद जिम्बाब्वे ने 14.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया हैं. जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने श्रीलंका को 80 पर समेटा, हरारे में ध्वस्त हुई लंकाई बैटिंग, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड
श्रीलंका की पारी बेहद निराशाजनक रही. टीम 17.4 ओवर में 80 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. बल्लेबाजी में कमिल मिशारा (20), चरीथ असलंका (18) और दासुन शनाका (15) ही कुछ योगदान दे पाए, बाकी बल्लेबाज पूरी तरह फ्लॉप रहे हैं. जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया जिसमें सिकंदर राजा ने 4 ओवर में सिर्फ 11 रन देकर 3 विकेट लिए, वहीं ब्रैड इवांस ने 3/15, और ब्लेसिंग मुजारबानी ने 2/14 के आंकड़े दर्ज किए. पिच पर श्रीलंका बल्लेबाजों को खेलेने का मौका ही नहीं दिया गया.
जवाब में जिम्बाब्वे का टॉप ऑर्डर भी थोड़ा लड़खड़ाया और टीम ने 5 विकेट गंवा दिए, लेकिन लक्ष्य छोटा होने के कारण दबाव बड़े स्कोर जैसा नहीं रहा. ब्रायन बेनेट ने 19 रन, जबकि रयान बर्ल (20 गेंदों पर नाबाद 22)* और ताशिंगा मुसेकिवा (21 रन, 14 गेंदों पर)* ने टीम को जीत तक पहुंचाया. श्रीलंका के लिए दुष्मंथा चमीरा ने 3 विकेट झटके, लेकिन उनका प्रयास जीत के लिए काफी नहीं रहा. जिम्बाब्वे की यह जीत सीरीज को रोमांचक बना गई है और अब दोनों टीमों के बीच तीसरा व अंतिम टी20 मैच निर्णायक साबित होगा.