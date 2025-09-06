SL vs ZIM 2nd T20I 2025 Scorecard: जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने श्रीलंका को 80 पर समेटा, हरारे में ध्वस्त हुई लंकाई बैटिंग, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sri Lanka National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team Match Scorecard: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20आई सीरीज़ का दूसरा मुकाबला 06 सितंबर (शनिवार) को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला जा रहा हैं. जिसमें मेजबान जिम्बाब्वे ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और श्रीलंका को मात्र 80 रनों पर ढेर कर दिया है. इस मुकाबले में जिम्बाब्वे के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और यह कदम पूरी तरह सही साबित हुआ. पिच पर जहां बल्लेबाजी आसान नहीं लग रही थी, वहीं जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही लंका बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा. नतीजतन, श्रीलंका की टीम 17.4 ओवर में सस्ते में पवेलियन लौट गई. जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर श्रीलंका को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड