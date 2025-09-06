BCCI Annual General Meeting: बीसीसीआई चुनावों के लिए नामांकन 20 और 21 सितंबर को किए जाएंगे स्वीकार, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को नए नेतृत्व की तलाश

बीसीसीआई का Logo(Photo Credit: X/@BCCI)

बीसीसीआई चुनावों के लिए नामांकन 20 और 21 सितंबर को स्वीकार किए जाएंगे. चुनाव अधिकारी ए.के. जोति द्वारा शनिवार शाम जारी एक अधिसूचना के माध्यम से ये जानकारी दी गई. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने आईएएनएस को बताया था कि ये चुनाव 28 सितंबर को सुबह 11:30 बजे मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में होने वाली 94वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के एजेंडे में शामिल हैं. चुनाव अधिकारी द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव आयोजित होंगे. शीर्ष परिषद के एक सदस्य और संचालन परिषद के दो सदस्यों के लिए भी चुनाव होंगे. बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लीड स्पॉन्सर के लिए बोलियां आमंत्रित की

चुनाव प्रक्रिया शनिवार को राज्य संघों के सदस्यों से अपने प्रतिनिधियों के नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित करने के साथ शुरू हुई. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर, रात 8:00 बजे है, जिसके बाद 13 सितंबर को मसौदा मतदाता सूची जारी की जाएगी. यदि कोई आपत्ति हो, तो 14 और 15 सितंबर को दर्ज की जा सकती है. अंतिम मतदाता सूची 19 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। इन पदों के लिए नामांकन 20 और 21 सितंबर को स्वीकार किए जाएंगे, जिनकी जांच 22 सितंबर को होगी. उसी दिन शाम को 4 बजे वैध उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी.

उम्मीदवार 23 सितंबर को अपना नाम वापस ले सकते हैं, जिसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी. मतदान और परिणामों की घोषणा 28 सितंबर को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दिन होगी.

जोति द्वारा जारी अधिसूचना में सभी राज्य संघों के सदस्यों को अपने नामित प्रतिनिधियों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए सभी समय-सीमाओं और दस्तावेजी आवश्यकताओं का पालन करने का निर्देश दिया गया है.

राष्ट्रीय खेल अधिनियम अभी लागू नहीं हुआ है, इसलिए चुनावों के लिए लोढ़ा समिति के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा. नई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल और महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) पैनल का गठन भी एजीएम के एजेंडे में है.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोजर बिन्नी 19 जुलाई को 70 वर्ष के हो गए। इस वजह से उन्होंने बीसीसीआई अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था. बीसीसीआई के नियम के मुताबिक 70 साल से अधिक का व्यक्ति किसी शीर्ष पद पर नहीं रह सकता है. बिन्नी के इस्तीफे के बाद राजीव शुक्ला बीसीसीआई के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं. शुक्ला 2020 के अंत से बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं और वर्तमान में सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं.

बोर्ड के सचिव के रूप में देवजीत सैकिया, संयुक्त सचिव के रूप में रोहन गौंस देसाई और कोषाध्यक्ष के रूप में रूप में प्रभतेज भाटिया को इस साल की शुरुआत में चुना गया था.