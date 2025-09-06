Bhopal: स्कूल के पहले फ्लोर से कूदी 6वीं क्लास की स्टूडेंट, हाथ पैर हुए फ्रैक्चर, हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज, भोपाल की घटना आई सामने

(Photo Credits Twitter)

भोपाल, मध्य प्रदेश: भोपाल (Bhopal) की एक प्राइवेट स्कूल (Private School )में एक ऐसी घटना सामने आई है. स्कूल की छटवीं क्लास में पढ़नेवाली एक छात्रा (Student) ने पहले फ्लोर से नीचे छलांग लगा दी.गनीमत है की इस छात्रा की जान बच गई. लेकिन उसके हाथ पैर फ्रैक्चर हो चुके.बताया जा रहा है की बच्ची का इलाज हॉस्पिटल (Hospital) में चल रहा है. भेल के कार्मल कान्वेंट स्कूल की पहली मंजिल से शनिवार सुबह एक छात्रा ने छलांग लगा दी.जानकारी के अनुसार घटना आज सुबह साढ़े सात बजे की है.

छात्रा रोजाना की तरह शनिवार की सुबह स्कूल पहुंची थी. असेम्बली के बाद सभी बच्चे अपनी-अपनी क्लासेज में जा रहे थे.ये भी पढ़े:Indore Shocker: प्रेमी के घर पहुंची युवती ने की आत्महत्या की कोशिश, छत से लगा दी छलांग, इंदौर का VIDEO आया सामने

स्कूल स्टाफ ने तुरंत पहुंचाया हॉस्पिटल

शिक्षकों ने तुरंत छात्रा को पास के हॉस्पिटल (Hospital) पहुंचाया , जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत अब खतरे से बाहर है. फिलहाल छात्रा को बालाजी हॉस्पिटल, पिपलानी में भर्ती किया गया है, जहां सीटी स्कैन और अन्य जांच की जा रही है.फिलहाल हॉस्पिटल में उसके साथ केवल उसकी मौसी मौजूद हैं. छात्रा पांच बहनों में सबसे छोटी है. उसके पिता गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में काम करते हैं, जबकि मां इस समय चेन्नई में हैं. बहनों में से दो लॉ की पढ़ाई कर रही हैं, जबकि अन्य दो कक्षा 8 और 11 में पढ़ रही हैं.

पुलिस और स्कूल प्रशासन की कार्रवाई

सूचना मिलते ही गोविंदपुरा पुलिस (Police) स्कूल पहुंची और सीसीटीवी फुटेज की जांच की. अधिकारियों का कहना है कि घटना की असली वजह छात्रा, उसके परिवार और सहपाठियों से पूछताछ के बाद ही सामने आएगी.स्कूल प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि आगे से छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा.

