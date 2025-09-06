Rahul Gandhi Citizenship Row: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उस भाजपा कार्यकर्ता को समन जारी किया है, जिसने पहले राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, ''मुझे ईडी द्वारा राहुल गांधी, सांसद से संबंधित ब्रिटिश नागरिकता मामले में 09/09/2025 को उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए आधिकारिक सम्मन प्राप्त हुआ है. मैं इस संबंध में मेरे पास उपलब्ध सभी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होऊंगा.''

जानकारी के अनुसार, ईडी इस मामले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां और दस्तावेज हासिल करना चाहता है. वहीं, इस समन के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है.

ये भी पढें: Amit Malviya on Rahul Gandhi: पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी, राहुल गांधी लोकतंत्र के लिए खतरनाक; अमित मालवीय

भाजपा कार्यकर्ता को ED का समन

 

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)