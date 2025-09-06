Rahul Gandhi Citizenship Row: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उस भाजपा कार्यकर्ता को समन जारी किया है, जिसने पहले राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, ''मुझे ईडी द्वारा राहुल गांधी, सांसद से संबंधित ब्रिटिश नागरिकता मामले में 09/09/2025 को उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए आधिकारिक सम्मन प्राप्त हुआ है. मैं इस संबंध में मेरे पास उपलब्ध सभी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होऊंगा.''

जानकारी के अनुसार, ईडी इस मामले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां और दस्तावेज हासिल करना चाहता है. वहीं, इस समन के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है.

भाजपा कार्यकर्ता को ED का समन

I have received Official Summons from @dir_ed to Appear Before them on 09/09/2025 with regards to Shri. Rahul Gandhi, MP. Related British Citizenship Case. I will be appearing before the Officers at ED to submit all information available with me in this regard. Jai Hind. — VIGNESH SHISHIR (@VIGNESHBJP_KTK) September 6, 2025

