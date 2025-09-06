Pune Shocker: गणपति विसर्जन के दौरान 2 युवकों की पानी में डूबकर मौत, पुणे के खेड़ तहसील से घटना आई सामने

Credit-(Pixabay)

पुणे, महाराष्ट्र: पिछले दस दिनों से गणपति बाप्पा पूरे देश में विराजमान थे. लेकिन अब उनकी विदाई के दौरान कई हादसे भी सामने आएं है. पुणे जिले ( Pune) के खेड़ (Khed) तहसील में दो युवकों की डूबने से मौत हो गई.वाकी बु्द्रुक गांव में गणपति विसर्जन (Ganpati Immersion) के समय दो युवकों की पानी में डूबकर मौत हो गई.राज्यभर में जहां लोग 'गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ' के जयघोष के साथ बप्पा को विदा कर रहे थे, वहीं इस हादसे ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी.

नहीं हो सकी मृतकों की पहचान

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस (Police) और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचे. फिलहाल मृत युवकों की पहचान उजागर नहीं की गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि विसर्जन के दौरान लापरवाही बरतने से यह हादसा हुआ.

देश में विसर्जन का उत्साह

जहां एक ओर महाराष्ट्र (Maharashtra) के अलग-अलग जिलों में भक्तों ने धूमधाम से गणेशोत्सव का समापन किया, वहीं पुणे जिले की यह घटना गणेश विसर्जन की खुशियों के बीच एक हृदयविदारक हादसे के रूप में सामने आई है. इस घटना के बाद गांव में और मृतक के परिवारों के लोगों में शोक फैल गया है. बता दें की हरिद्वार (Haridwar) में भी नदी में गणेश विसर्जन के दौरान एक युवक नदी में बह गया था.