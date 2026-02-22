England vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026 42nd Match Preview: आज इंग्लैंड बनाम श्रीलंका के बीच खेला जाएगा अहम मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

श्रीलंका बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 42nd Match Preview Details: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 42वां मुकाबला आज यानी 22 फरवरी को इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पल्लेकेले (Pallekele) के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Pallekele International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. सुपर-8 के ग्रुप-2 का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है. इंग्लैंड ने ग्रुप C में चार में से तीन मैच जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि श्रीलंका ने ग्रुप B में तीन जीत के साथ शानदार प्रदर्शन किया. इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के हाथों में है, जबकि श्रीलंका की कप्तानी दासुन शनाका (Dasun Shanaka) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: England vs Sri Lanka T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है इंग्लैंड बनाम श्रीलंका का प्रदर्शन, यहां देखें आंकड़े

इंग्लैंड ने नेपाल को 4 रन से हराया, स्कॉटलैंड को 5 विकेट से मात दी और इटली के खिलाफ 24 रन से जीत दर्ज कर सुपर-8 में जगह बनाई. हालांकि वेस्टइंडीज के खिलाफ 30 रन से हार झेलनी पड़ी. दूसरी ओर श्रीलंका ने आयरलैंड को 20 रन से हराया, ओमान को 105 रन से हराया और ऑस्ट्रेलिया के 181 रन के लक्ष्य को 8 विकेट रहते हासिल कर दमदार प्रदर्शन किया.

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (ENG vs SL T20I Head To Head Record)

इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच अब तक 17 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड ने 13 मैच जीते हैं, जबकि श्रीलंका को 4 मुकाबलों में सफलता मिली है. खास बात यह है कि पिछले 11 मुकाबलों में इंग्लैंड ने लगातार जीत दर्ज की है. टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच 6 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 5 बार जीत हासिल की है और श्रीलंका को 1 जीत मिली है.

आर. प्रेमदासा स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Pallekele International Cricket Stadium Pitch Report)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 42वां मुकाबला आज यानी 22 फरवरी को इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पल्लेकेले के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. पल्लेकेले की पिच आमतौर पर संतुलित मानी जाती है. शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलने लगती है. मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स का रोल काफी अहम हो सकता है. बल्लेबाजों के लिए भी यहां रन बनाने के मौके रहते हैं, खासकर अगर वे शुरुआत में टिक जाएं. टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है, क्योंकि दूसरी पारी में ओस का असर पड़ सकता है.

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (ENG vs SL Key Players To Watch Out): पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, जोस बटलर जेमी ओवरटन और आदिल राशिद जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकते हैं. इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहेंगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): पथुम निसांका बनाम जोफ्रा आर्चर के बीच मुकाबला दिलचस्प हो सकता है. वहीं ग्लेन फिलिप्स और शाहीन अफरीदी के बीच टक्कर भी रोमांचक रहने की उम्मीद है. इसके अलावा हैरी ब्रूक बनाम महेश थीक्षाना के बीच की भिड़ंत मैच का रुख तय कर सकती है.

इंग्लैंड बनाम श्रीलंका के बीच 42वां मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (ENG vs SL T20 World Cup 42nd Match Date And Venue)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 42वां मुकाबला आज पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से शुरू होगा. टॉस मैच शुरू होने से लगभग 30 मिनट पहले किया जाएगा.

भारत में इंग्लैंड बनाम श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले 42वें मुकाबले का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (ENG vs SL T20 World Cup 42nd Match Live TV Channel Telecast In India)

इस मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देखा जा सकता है.

इंग्लैंड बनाम श्रीलंका के बीच 42वें मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भारत में कहां देखें? (Where To Watch ENG vs SL T20 World Cup 42nd Match Live Streaming In India)

इस मुकाबले की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग आप जियोहॉटस्टार ऐप (JioHotstar App) और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG vs SL 42nd Match Playing Prediction)

इंग्लैंड: जोस बटलर (विकेटकीपर), फिल सॉल्ट, बेन डकेट, हैरी ब्रूक (कप्तान), विल जैक्स, सैम करन, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, ल्यूक वुड, रेहान अहमद.

श्रीलंका: कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पथुम निसांका, कुसल परेरा, चरिथ असलंका, दासुन शनाका (कप्तान), कामिंदु मेंडिस, दुनिथ वेल्लालागे, महेश थीक्षाना, दिलशान मदुशंका, दुश्मंथा चमीरा, प्रमोद मदुशन.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.