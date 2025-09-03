Kanpur Accident: कानपुर में खुशियां बदलीं मातम में, गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान लोडर ने श्रद्धालुओं को रौंदा, एक की मौत, 6 घायल

Kanpur Accident: उत्तर प्रदेश के कानपुर में मंगलवार रात किन्नरों के गणेश मूर्ति विसर्जन जुलूस (Ganesh Visarjan Procession) के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया. कल्याणपुर क्षेत्र में जुलूस में शामिल एक लोडर की स्पीड अचानक बढ़ने से वह आगे नाच रहे किन्नरों और अन्य श्रद्धालुओं पर चढ़ गया. इस हादसे में किन्नर रानी देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो बच्चों सहित छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.
कैसे हुआ हादस्सा
कानपुर पुलिस के अनुसार, मसवानपुर निवासी किन्नर मन्नत मां ने अपने घर पर गणेश मूर्ति की स्थापना की थी. मंगलवार देर शाम वह दो गाड़ियों के साथ मूर्ति विसर्जन के लिए पनकी नहर स्थित कृत्रिम तालाब की ओर जा रही थीं. जुलूस में आगे डीजे बज रहा था, जिसके पीछे किन्नर समाज के लोग और अन्य श्रद्धालु नाचते हुए चल रहे थे, जबकि मूर्ति वाला लोडर पीछे था. यह भी पढ़े: Chhattisgarh Road Accident: छत्तीसगढ़ के जशपुर में गणेश विसर्जन के दौरान बोलेरो ने श्रद्धालुओं को रौंदा, 3 की मौत
गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबने से हुआ हादसा
पुलिस के मुताबिक, पनकी नहर के पास लोडर चालक ने गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया, जिससे लोडर की गति अचानक बढ़ गई और उसने कई लोगों को रौंद दिया. हादसे में अंबेडकर पुरम निवासी किन्नर रानी देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई. अन्य घायलों में चार महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं, जिनका इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है. कुछ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया.
पुलिस की कार्रवाई
कल्याणपुर के एसीपी रंजीत कुमार ने बताया कि हादसे की जांच शुरू कर दी गई है. मृतक रानी देवी के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. लोडर चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और हादसे के कारणों की गहन जांच की जा रही है। पुलिस ने लोडर को जब्त कर लिया है.
स्थानीय लोगों में शोक और आक्रोश
इस हादसे ने स्थानीय समुदाय में शोक की लहर दौड़ा दी है. गणेश विसर्जन की खुशी मातम में बदल गई. वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है कि विसर्जन जुलूस के दौरान सावधानी बरती जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.