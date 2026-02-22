Silver Rate Today, February 22, 2026: Gold के बीच चांदी की कीमतों में भी आज स्थिरता, दिल्ली से मुंबई तक जानें 22 फरवरी के ताजा रेट

Silver Rate Today, February 22, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में आज, रविवार 22 फरवरी 2026 को चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया. महीने की शुरुआत में भारी अस्थिरता देखने के बाद अब कीमतों में मजबूती आती दिख रही है. वैश्विक बाजारों के सप्ताहांत (वीकेंड) पर बंद होने के कारण घरेलू खुदरा कीमतों में स्थिरता बनी हुई है.

देश के अधिकांश महानगरों, जिनमें दिल्ली और मुंबई शामिल हैं, वहां चांदी 2,75,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है. यह स्थिरता 18 फरवरी को दर्ज किए गए 2,55,000 रुपये के निचले स्तर से आई शानदार रिकवरी के बाद देखी गई है. यह भी पढ़े: Silver Rate Today, February 21, 2026: चांदी की कीमतों में स्थिरता, 2.70 लाख के करीब पहुंचा भाव; जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट

प्रमुख शहरों में आज चांदी के भाव (प्रति किलोग्राम)

स्थानीय टैक्स और परिवहन लागत के कारण अलग-अलग शहरों में कीमतों में मामूली अंतर देखा जा सकता है.

शहर आज की कीमत (INR/Kg) दिल्ली 2,75,000 मुंबई 2,75,000 चेन्नई 2,90,000 हैदराबाद 2,75,000 बेंगलुरु 2,75,000 अहमदाबाद 2,90,000 कोलकाता 2,75,000 पुणे 2,75,000

फरवरी में चांदी का उतार-चढ़ाव भरा सफर

फरवरी का महीना चांदी के निवेशकों के लिए काफी हलचल भरा रहा है. महीने की शुरुआत में चांदी 3,50,000 रुपये प्रति किलो के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी. इसके बाद इसमें लगभग 20% की बड़ी गिरावट (करेक्शन) आई और यह 18 फरवरी तक 2.55 लाख रुपये के स्तर पर आ गई थी. हालांकि, पिछले कुछ दिनों में इसमें फिर से सुधार देखा गया है.

बाजार में स्थिरता के पीछे के कारण

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, कीमतों में मौजूदा ठहराव निवेशकों के लिए एक 'सतर्क उम्मीद' का संकेत है. मध्य पूर्व (Middle East) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी डॉलर में आई हल्की नरमी ने चांदी को निचले स्तरों से उबरने में मदद की है.

इसके अलावा, औद्योगिक मांग और शादियों के सीजन के कारण होने वाली खरीदारी ने भी कीमतों को सहारा दिया है. हालांकि, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण भविष्य में फिर से उतार-चढ़ाव की संभावना बनी रह सकती है.

निवेशकों के लिए क्या है संकेत?

वर्तमान में चांदी 'कंसोलिडेशन' के दौर में है, जिसका अर्थ है कि यह एक निश्चित दायरे में कारोबार कर रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि सोमवार को जब वैश्विक बाजार खुलेंगे, तब आने वाले आर्थिक आंकड़े चांदी की अगली दिशा तय करेंगे. फिलहाल, खुदरा खरीदारों के लिए यह कीमतों में स्थिरता का एक अच्छा अवसर हो सकता है.