Silver Rate Today, February 21, 2026: चांदी की कीमतों में स्थिरता, 2.70 लाख के करीब पहुंचा भाव; जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

मुंबई: भारतीय सर्राफा बाजार में 'सफेद धातु' (White Metal) यानी चांदी की कीमतों (Silver Prices) में शनिवार, 21 फरवरी 2026 को स्थिरता दर्ज की गई है. इस सप्ताह की शुरुआत में आई भारी गिरावट से उबरने के बाद अब चांदी के भाव एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहे हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश के प्रमुख शहरों में चांदी आज ₹2,69,900 प्रति किलोग्राम के स्तर पर टिकी हुई है. हालांकि, चांदी ने इस हफ्ते के निचले स्तरों से लगभग ₹15,000 की रिकवरी की है, लेकिन यह अभी भी जनवरी के अंत में देखे गए अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से काफी नीचे ट्रेड कर रही है. यह भी पढ़ें: Silver Rate Today, February 20, 2026: चांदी की कीमतों में फिर आई तेजी, 2.70 लाख के पार पहुंचा भाव; जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट

शहर-वार चांदी की दरें (21 फरवरी, 2026)

भारत के लगभग सभी प्रमुख महानगरों में आज चांदी की कीमतों में एक दुर्लभ एकरूपता देखी जा रही है. स्थानीय करों और परिवहन लागत के मामूली अंतर के बावजूद, मुख्य केंद्रों पर भाव इस प्रकार हैं:

शहर चांदी की कीमत (प्रति किलोग्राम) दिल्ली ₹2,69,900 मुंबई ₹2,69,900 चेन्नई ₹2,69,900 कोलकाता ₹2,69,900 बेंगलुरु ₹2,69,900 अहमदाबाद ₹2,69,900 हैदराबाद ₹2,69,900 पुणे ₹2,69,900

बाजार का मिजाज: 'वेट एंड वॉच' की स्थिति

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि फरवरी के मध्य में आई तेज गिरावट और फिर अचानक आई रिकवरी के बाद अब निवेशक 'रुको और देखो' (Wait-and-Watch) की नीति अपना रहे हैं. आमतौर पर चेन्नई जैसे दक्षिणी बाजारों में मांग अधिक होने के कारण कीमतें थोड़ी ऊपर रहती हैं, लेकिन वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों ने सभी महानगरों में भाव को एक समान स्तर पर ला खड़ा किया है.

औद्योगिक मांग और वैश्विक कारक

चांदी की कीमतों में स्थिरता के पीछे मुख्य रूप से स्थिर होता अमेरिकी डॉलर और भू-राजनीतिक तनाव में आई हल्की कमी को माना जा रहा है.

एमसीएक्स (MCX): मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर मार्च एक्सपायरी के लिए चांदी का वायदा कारोबार ₹2,64,000 प्रति किलो के संकीर्ण दायरे में देखा गया.

औद्योगिक खपत: सोने के विपरीत, चांदी की कीमतें औद्योगिक मांग पर बहुत निर्भर करती हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी (विशेषकर सोलर पैनल निर्माण) क्षेत्र से आने वाली निरंतर मांग ने कीमतों को एक मजबूत आधार प्रदान किया है.

विशेषज्ञों के अनुसार, भले ही निवेश के लिहाज से मांग में अभी अनिश्चितता हो, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र की जरूरतें चांदी की कीमतों को बहुत नीचे गिरने से बचा रही हैं.