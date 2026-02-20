Silver Rate Today, February 20, 2026: चांदी की कीमतों में फिर आई तेजी, 2.70 लाख के पार पहुंचा भाव; जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा रेट

आज चांदी का भाव (Photo Credits: Pexels)

मुंबई: भारतीय सर्राफा बाजार में 'सफेद धातु' (White Metal) यानी चांदी की कीमतों (Silver Prices) में सुधार का सिलसिला शुक्रवार, 20 फरवरी 2026 को भी जारी रहा. इस सप्ताह की शुरुआत में आई भारी गिरावट के बाद चांदी अब धीरे-धीरे अपनी खोई हुई जमीन वापस पा रही है. गुरुवार को ₹15,000 की बड़ी छलांग लगाने के बाद, आज चांदी की कीमत में ₹100 प्रति किलोग्राम की और वृद्धि हुई है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर भाव ₹2,70,100 प्रति किलो हो गया है. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, पुणे, केरल और वडोदरा जैसे बड़े भारतीय शहरों में चांदी की कीमतें देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. यह भी पढ़ें: Silver Rate Today, February 18, 2026: चांदी की कीमतों में गिरावट जारी, दिल्ली-मुंबई में 2.60 लाख के नीचे आया भाव; जानें आज की नई दरें

आज के ताजा भाव (Retail Prices)

बाजार के ताजा आंकड़ों के अनुसार, चांदी की खुदरा कीमतों में स्थिरता के साथ हल्की बढ़त देखी जा रही है:

प्रति ग्राम चांदी: ₹270.10 (+₹0.10)

₹270.10 (+₹0.10) प्रति 10 ग्राम चांदी: ₹2,701 (+₹1.00)

₹2,701 (+₹1.00) प्रति किलोग्राम चांदी: ₹2,70,100 (+₹100.00)

प्रमुख शहरों में चांदी की दरें (20 फरवरी, 2026)

भारत के लगभग सभी प्रमुख महानगरों में आज चांदी एक समान भाव पर कारोबार कर रही है. स्थानीय करों और परिवहन लागत के कारण कुछ स्थानों पर मामूली अंतर हो सकता है.

शहर चांदी की कीमत (प्रति किलोग्राम) दिल्ली ₹2,70,100 मुंबई ₹2,70,100 चेन्नई ₹2,70,100 कोलकाता ₹2,70,100 बेंगलुरु ₹2,70,100 पुणे ₹2,70,100 अहमदाबाद ₹2,70,100 हैदराबाद ₹2,70,100

कीमतों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, चांदी की चाल को इस समय तीन मुख्य कारक नियंत्रित कर रहे हैं:

जियोपॉलिटिकल तनाव: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर कीमती धातुओं की ओर रुख कर रहे हैं. औद्योगिक मांग: इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) और सोलर पैनल के निर्माण में चांदी का बढ़ता उपयोग लंबी अवधि में इसकी कीमतों को सहारा दे रहा है. चीन का प्रभाव: चीन में लूनर न्यू ईयर की छुट्टियों (16-24 फरवरी) के कारण बाजार में लिक्विडिटी कम है, जिससे कीमतों में बड़े उतार-चढ़ाव (Volatility) देखे जा रहे हैं.

फरवरी महीने का उतार-चढ़ाव

फरवरी का महीना चांदी के निवेशकों के लिए काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. महीने की शुरुआत में चांदी ₹3.50 लाख के उच्चतम स्तर पर थी, लेकिन मध्य तक आते-आते इसमें लगभग 23% की गिरावट आई और यह ₹2.55 लाख के निचले स्तर तक गिर गई थी. पिछले दो दिनों की रिकवरी से बाजार में फिर से सकारात्मक माहौल बनता दिख रहा है.

सावधानी: ये कीमतें सांकेतिक हैं और इनमें जीएसटी (GST) या मेकिंग चार्ज शामिल नहीं हैं. सटीक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ज्वेलर्स से संपर्क करें.