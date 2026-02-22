England vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026 42nd Match Pitch Report: सुपर 8 के अहम मुकाबले में इंग्लैंड के बल्लेबाजों का होगा बोलबाला या श्रीलंका के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम? यहां जानें पिच रिपोर्ट

श्रीलंका बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 42nd Match Pitch Report And Weather Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 42वां मुकाबला आज यानी 22 फरवरी को इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पल्लेकेले (Pallekele) के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Pallekele International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. सुपर-8 के ग्रुप-2 का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है. इंग्लैंड ने ग्रुप C में चार में से तीन मैच जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि श्रीलंका ने ग्रुप B में तीन जीत के साथ शानदार प्रदर्शन किया. इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के हाथों में है, जबकि श्रीलंका की कप्तानी दासुन शनाका (Dasun Shanaka) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: England vs Sri Lanka T20 World Cup Stats: टी20 वर्ल्ड कप में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है इंग्लैंड बनाम श्रीलंका का प्रदर्शन, यहां देखें आंकड़े

इंग्लैंड की टीम में जोस बटलर, हैरी ब्रूक और सैम करन जैसे मैच विनर खिलाड़ी शामिल हैं. वहीं गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और आदिल राशिद टीम की ताकत हैं. दूसरी ओर श्रीलंका की टीम में पथुम निसांका, कुसल मेंडिस और चरिथ असलंका जैसे बल्लेबाज हैं, जबकि महेश थीक्षाना और दुश्मंथा चमीरा गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. दोनों टीमों ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन किया है, जिससे यह मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है.

इंग्लैंड बनाम श्रीलंका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (ENG vs SL T20I Head To Head Record)

इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच अब तक 17 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड ने 13 मैच जीते हैं, जबकि श्रीलंका को 4 मुकाबलों में सफलता मिली है. खास बात यह है कि पिछले 11 मुकाबलों में इंग्लैंड ने लगातार जीत दर्ज की है. टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच 6 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 5 बार जीत हासिल की है और श्रीलंका को 1 जीत मिली है.

पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Pallekele International Cricket Stadium Pitch Report)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 42वां मुकाबला आज यानी 22 फरवरी को इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पल्लेकेले के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. पल्लेकेले की पिच आमतौर पर संतुलित मानी जाती है. शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलने लगती है. मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स का रोल काफी अहम हो सकता है. बल्लेबाजों के लिए भी यहां रन बनाने के मौके रहते हैं, खासकर अगर वे शुरुआत में टिक जाएं. टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है, क्योंकि दूसरी पारी में ओस का असर पड़ सकता है.

मौसम अपडेट (Pallekele Weather Update)

मौसम विभाग के अनुसार पल्लेकेले के बालागोला क्षेत्र में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है. हालांकि पिछले कुछ मैचों में भी बारिश की आशंका थी, लेकिन मुकाबले बिना ज्यादा रुकावट के पूरे हुए. तापमान लगभग 24 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG vs SL 42nd Match Playing Prediction)

इंग्लैंड: जोस बटलर (विकेटकीपर), फिल सॉल्ट, बेन डकेट, हैरी ब्रूक (कप्तान), विल जैक्स, सैम करन, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, ल्यूक वुड, रेहान अहमद.

श्रीलंका: कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पथुम निसांका, कुसल परेरा, चरिथ असलंका, दासुन शनाका (कप्तान), कामिंदु मेंडिस, दुनिथ वेल्लालागे, महेश थीक्षाना, दिलशान मदुशंका, दुश्मंथा चमीरा, प्रमोद मदुशन.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.