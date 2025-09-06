Viral Video: आराम फरमा रही बाघिन पर चढ़कर मस्ती करने लगे शावक, मां के साथ बच्चों की अटेखिलियों ने जीता दिल

आराम करती बाघिन को परेशान करते शावक (Photo Credits: X)

Tigress and Cubs Viral Video: एक मां और उसकी संतान का बंधन इस संसार में सबसे खूबसूरत माना जाता है. मां को इस धरती पर ईश्वर का दूसरा स्वरूप माना जाता है, जो अपनी संतान की हर परिस्थिति में रक्षा करती है और मुश्किल हालात में उसकी ढाल बन जाती है. मां और उसकी ममता का उदाहरण पेश करने वाले कई वीडियो आए दिन सोशल मीडिया (Social Media) पर भी देखने को मिलते है, भले हो मां किसी जानवर की हो या फिर इंसान की. इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर दिल को जीत लेने वाला एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक बाघिन को आराम फरमाते हुए देखा जा सकता है, लेकिन तभी नन्हे शावक उसपर चढ़ जाते हैं और शरारत करने लगते है. उनकी अटखेलियों लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- मां आराम कर रही हैं. छोटे बच्चे: मेरी निगरानी में नहीं! शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 1.1 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. यह भी पढ़ें: Amazing! अपने पांच शावकों के साथ जंगल में सैर करती दिखी बाघिन, दुर्लभ नजारा देख मंत्रमुग्ध हो जाएंगे आप (Watch Viral Video)

आराम फरमा रही बाघिन पर चढ़कर मस्ती करने लगे शावक

Mom resting. Toddlers: "Not on my watch!" 😂 pic.twitter.com/XH4GIIf57N — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) September 4, 2025

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बाघिन लेटकर आराम फरमा रही होती है, तभी एक नन्हा शावक अपनी मां के पास पहुंचता है और उसके शरीर पर चढ़कर मस्ती करने लगता है. उसके कुछ ही देर बार दूसरा शावक वहां पहुंच जाता है और वो भी बाघिन पर चढ़कर शरारत करने लगता है. दोनों बच्चे इस तरह से मस्ती करते हैं कि बाघिन जाग जाती है. जागने के बाद बाघिन अपने दोनों शावकों पर प्यार लुटाने लगती है. यह नजारा लोगों को काफी पसंद आ रहा है.