Jio 9 साल पूरे होने पर यूजर्स के लिए लाया खास ऑफर्स! अनलिमिटेड डेटा और एक महीने की सर्विस फ्री

Jio’s 9th Anniversary Gift

मुंबई: रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने अपने 9 वीं एनिवर्सरी के मौके पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि का ऐलान किया है. जियो (Jio) ने 500 मिलियन यानी 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है. यह उपलब्धि जियो को न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा नेटवर्क बना देती है. जियो ने इस बड़े जश्न के मौके पर अपने ग्राहकों के लिए ऑफर्स की बारिश की है. जियो ने अपने यूजर्स के लिए पूरे साल खास सरप्राइज और ऑफर्स का ऐलान किया है.

रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा, "जियो के 9वें साल पर मुझे गर्व है कि 500 मिलियन से ज्यादा भारतीयों ने हम पर भरोसा जताया है. यह दिखाता है कि जियो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और कनेक्टिविटी कितनी बड़ी ताकत है. हर जियो यूजर का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं. हमारा सपना है कि हर भारतीय तक सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी पहुंचाई जाए और डिजिटल इंडिया का विजन पूरा हो.”

Jio के खास ऑफर्स

एनीवर्सरी वीकेंड: अनलिमिटेड डेटा

एनीवर्सरी मंथ: 349 रुपये का सेलिब्रेशन प्लान

पूरे साल का जश्न: 1 महीना फ्री सर्विस

जियो की 5 बड़ी उपलब्धियां

फ्री कॉलिंग की सुविधा: भारत में कहीं भी और कभी भी बिना शुल्क कॉल की शुरुआत.

भारत में कहीं भी और कभी भी बिना शुल्क कॉल की शुरुआत. डिजिटल जीवन का विस्तार: 50 करोड़ लोगों को वीडियो देखने और डिजिटल पेमेंट करने की सुविधा मिली.

50 करोड़ लोगों को वीडियो देखने और डिजिटल पेमेंट करने की सुविधा मिली. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार: आधार, यूपीआई, जनधन, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर को नई ताकत मिली.

आधार, यूपीआई, जनधन, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर को नई ताकत मिली. स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा: दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां उभरीं.

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां उभरीं. तेज 5G रोलआउट: दुनिया का सबसे तेज़ 5G नेटवर्क, जिसने भारत को AI क्रांति की राह पर खड़ा किया.

जियो का कहना है कि उसका यूजर बेस अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की कुल आबादी से भी ज्यादा है. यह भारत की डिजिटल ताकत और लोगों के भरोसे की बड़ी मिसाल है.