ZIM W vs NAM W, ICC Women's T20 WC Africa Region Division One Qualifier 2025 Scorecard: जिम्बाब्वे महिला टीम ने नामीबिया को हराकर जीता T20 विश्व कप क्वालिफायर, केलीज़ एनडलोवु ने खेली तूफानी पारी

Zimbabwe Women(Credit: X/@ICC)

Zimbabwe Women's National Cricket Team vs Namibia Women's National Cricket Team Match Scorecard: ज़िम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम बनाम नामीबिया महिला क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप अफ्रीका रीजन डिवीजन वन क्वालिफायर 2025 का फाइनल मुकाबला 06 सितंबर (शनिवार) को विंडहोक (Windhoek) के नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड (Namibia Cricket Ground) में खेला गया. जिसमें जिम्बाब्वे महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान नामीबिया महिला टीम को 9 विकेट से हराकर खिताब जीत लिया हैं. नामीबिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 115 रन बनाए, जिसे जिम्बाब्वे ने केवल 16.3 ओवर में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया. इस धमाकेदार जीत के साथ जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर ट्रॉफी अपने नाम कर लिया. लो स्कोरिंग मुकाबले में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर सीरीज किया 1-1 से बराबर, यहां देखें फुल स्कोरकार्ड

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी नामीबिया की टीम उम्मीद के मुताबिक बड़ी पारी नहीं खेल सकी. केलीन ग्रीन ने 47 गेंदों पर 48 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली, जबकि यासमीन खान ने 23 और मेकलाने म्वाटिले ने 18 रन जोड़े. हालांकि, बाकी बल्लेबाज जिम्बाब्वे की गेंदबाजी आक्रमण के सामने फेल रहे. जिम्बाब्वे की ओर से बिलोव्ड बिज़ा ने 3 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट झटके, वहीं जोसेफिन न्कोमो ने 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट हासिल कर नामीबिया की मजबूत साझेदारी बनने नहीं दी. नयाशा ग्वांजुरा को भी 1 सफलता मिली हैं.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे महिला टीम ने शानदार शुरुआत की. ओपनर केलीस नड्लोवु ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 52 गेंदों पर नाबाद 70 रन की पारी खेली. उनका सहयोग दिया मोडेस्टर मुपाचिख्वा ने, जिन्होंने 45 गेंदों पर 37 रन बनाए और टीम को स्थिरता प्रदान की. अंत में लोरेन त्शुमा 2 गेंदों पर नाबाद 4 रन बनाकर नड्लोवु के साथ टीम को जीत की दहलीज पार कर गईं। टीम ने 116 रन मात्र 16.3 ओवर में पूरे करते हुए 9 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की. नामीबिया की ओर से सिर्फ साइमा तुहाडेलेनी एकमात्र सफल गेंदबाज रहीं, जिन्होंने 3.3 ओवर में 18 रन देकर एक विकेट लिया. इस जीत के साथ जिम्बाब्वे महिला टीम ने क्वालिफायर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया.