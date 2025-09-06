Lop Rahul Gandhi in Malaysia: सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि आगामी बिहार चुनाव (Bihar Election 2025) से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी छुट्टी मनाने मलेशिया चले गए हैं. इस लेकर बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय (Amit Malviya) ने भी राहुल गांधी पर तंज कसा है. मालवीय ने सोशल साइट 'X' पर लिखा, ''राहुल गांधी इन दिनों मलेशिया के लंगकावी (Langkawi) में छुट्टियां मना रहे हैं, जबकि बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है. उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की जिसमें राहुल कुछ लोगों के साथ दिख रहे हैं. मालवीय ने सवाल उठाया कि आखिर राहुल गांधी बार-बार विदेश क्यों चले जाते हैं? क्या यह किसी गुप्त बैठक का हिस्सा है या फिर चुनावी दबाव से बचने का तरीका?

हालांकि राहुल गांधी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. चुनावी मौसम में यह विवाद कांग्रेस की रणनीति और छवि दोनों पर असर डाल सकता है.

क्या राहुल गांधी मलेशिया चले गए हैं?

