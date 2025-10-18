Bihar Assembly Elections 2025: झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने घोषणा की है कि वह बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगा. झामुमो छह सीटों: धमधा, चकाई, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती पर अपने उम्मीदवार उतारेगा. JMM महासचिव Supriyo Bhattacharya ने कहा कि उनकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा नहीं होगी. जगह-जगह परिस्थितियां बदलती रहती हैं और चुनावी रणनीति में अक्सर बदलाव होते रहते हैं. इस बीच, भाजपा प्रवक्ता Pradeep Bhandari ने महागठबंधन में अंदरूनी कलह की बात करते हुए कहा कि RJD और Congress कार्यकर्ताओं के बीच जमीनी स्तर पर टकराव चल रहा है.

बता दें, बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. राजनीतिक गतिविधियां और उम्मीदवारों की रणनीतियाँ चर्चा का प्रमुख विषय बनी हुई हैं.

बिहार में 6 सीटों पर लड़ेगा चुनाव JMM

Hemant Soren's Party To Contest 6 Seats In Bihar Polls https://t.co/JUJlghB28C pic.twitter.com/RkWPkN1nfz — NDTV (@ndtv) October 18, 2025

