Who'll be New BJP President: बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? फडणवीस, शिवराज या धर्मेंद्र प्रधान, जानें किन नामों पर हो रही चर्चा

Who Will be The New National President of BJP: भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश तेज हो गई है. पार्टी के अंदर और बाहर इस बात की चर्चा जोरों पर है कि बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) खत्म होने के बाद भाजपा अपने नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है. लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इस अहम पद की कमान किस नेता को सौंपी जाएगी. मीडिया रिपोर्ट्स में छपी जानकारी के अनुसार, इस दौड़ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) का नाम सबसे ऊपर माना जा रहा है. चर्चा है कि चुनाव के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए कहा जा सकता है. फडणवीस एक युवा चेहरा हैं.

संगठन (BJP) और आरएसएस (RSS) दोनों का भरोसा हासिल है और ब्राह्मण समाज से आते हैं, जो सामाजिक समीकरणों को संतुलित करने में पार्टी के लिए मददगार हो सकता है.

चर्चा में कौन से नाम हैं सबसे आगे

हालांकि, फडणवीस अकेले दावेदार नहीं हैं. संभावित सूची में वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह (Agriculture Minister Shivraj Singh) चौहान का नाम भी शामिल है. चौहान लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और ओबीसी समुदाय (OBC community) से आते हैं, जिसकी पार्टी की राजनीति में अहम भूमिका है. इसके अलावा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Education Minister Dharmendra Pradhan) का नाम भी तेजी से उभर रहा है. वह भी ओबीसी वर्ग से आते हैं और लंबे समय से संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.

गुजरात से सांसद और मोदी सरकार (Modi Govt) में मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला (Minister Purushottam Rupala) का नाम भी इस दौड़ में है. रूपाला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है, जिसके चलते उनका नाम भी एक मजबूत विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है.

RSS की पसंद का होगा BJP अध्यक्ष?

भाजपा अध्यक्ष का चुनाव (Election of BJP President) सिर्फ पद की औपचारिकता नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीतिक रणनीति तय करने वाला फैसला है. यही वजह है कि पार्टी इस पर बहुत सोच-समझकर आगे बढ़ रही है. अमित शाह के साथ बिहार भाजपा (Bihar BJP) नेताओं की बैठकों में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों पर गंभीर चर्चा हुई है. माना जा रहा है कि इस बार इन समीकरणों और संघ की राय को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा.

हालांकि, संघ प्रमुख मोहन भागवत (RSS Chief Mohan Bhagwat) ने सार्वजनिक रूप से संघ के हस्तक्षेप से इनकार किया है.