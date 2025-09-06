UP PET Exam 2025: उत्तर प्रदेश प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (UP PET) के पहले ही दिन एक बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने लखनऊ (Lucknow News) में असली अभ्यर्थियों की जगह सॉल्वर बनकर परीक्षा देने आए 9 जालसाजों को गिरफ्तार किया है. जानकारी के अनुसार, परीक्षा की पहली पाली में 2 सॉल्वर पकड़े गए, जबकि दूसरी पाली में 7 और लोगों को पुलिस (UP Police) ने पकड़ा. सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस गिरोह के पीछे कौन लोग हैं. प्रशासन ने परीक्षा में धांधली रोकने के लिए पहले ही कड़े इंतजाम किए थे. इसके बावजूद, सॉल्वर गिरोह की हरकतें सामने आने से परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं.

पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा की शुचिता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा.

यूपी PET परीक्षा में सॉल्वर गैंग का भंडाफो

