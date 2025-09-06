Vikram Bhatt’s Mother Passes Away: बॉलीवुड में छाया मातम! मशहूर डायरेक्टर विक्रम भट्ट की मां वर्षा भट्ट का निधन, 85 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Credit-(Wikimedia commons)

Vikram Bhatt’s Mother Passes Away: बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और प्रोडूसर विक्रम भट्ट (Vikram Bhatt) की माता वर्षा भट्ट (Varsha Bhatt) का 85 साल की उम्र में निधन हो गया है. बताया जा रहा है की लंबे समय से उनकी मां बीमार थी. वर्षा भट्ट का अंतिम संस्कार (Last Rites) शनिवार दोपहर 2 बजे वर्सोवा श्मशानभूमि में परिवार के नज़दीकी सदस्यों की मौजूदगी में किया गया. अभी तक विक्रम भट्ट और परिवार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया (Social Media) पर उनकी मृत्यु से संबंधित शोक-संदेश और अंतिम संस्कार की जानकारी साझा की जा रही है.वर्षा भट्ट, प्रसिद्ध सिनेमैटोग्राफर प्रवीण भट्ट (Renowned cinematographer Praveen Bhatt) की पत्नी थीं.

प्रवीण भट्ट हिंदी सिनेमा की कई सफल फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, जिनमें सड़क (1991), अग्निपथ (1990), आशिकी (1990), हम हैं राही प्यार के (1993) और दिल है कि मानता नहीं (1991) जैसी फिल्में शामिल हैं.

विक्रम भट्ट का करियर

विक्रम भट्ट ने (Vikram Bhatt) अपने फिल्मी सफर की शुरुआत निर्देशक मुकुल आनंद के साथ असिस्टेंट के रूप में की थी, जब वह मात्र 14 वर्ष के थे. आगे चलकर उन्होंने गुलाम जैसी हिट फिल्म का निर्देशन किया, जिसमें आमिर खान और रानी मुखर्जी ने मुख्य भूमिकाएं निभाईं. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता साबित हुई.

विक्रम भट्ट की आगामी फ़िल्में

विक्रम अपनी 2011 में रिलीज हुई हॉन्टेड-3डी (Haunted-3D) की अगली कड़ी हॉन्टेड 3डी,घोस्ट्स ऑफ द पास्ट की तैयारी कर रहे हैं. इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षय चक्रवर्ती, जिन्होंने हॉन्टेड में मुख्य भूमिका निभाई थी वे इसमें है.