Jasprit Bumrah vs Shaheen Afridi Stats: भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप मैच से पहले जानिए जसप्रीत बुमराह और शाहीन अफरीदी में से किसके नाम हैं ज्यादा टी20आई विकेट, किसका रहा है दबदबा?

Jasprit Bumrah vs Shaheen Afridi Stats: एशिया कप(Asia Cup) 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में होने जा रही है. भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम मौजूदा चैंपियन है, इस बार रिकॉर्ड नौवीं बार खिताब जीतकर अपने दबदबे को और आगे बढ़ाने उतरेगा. हालांकि टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का महामुकाबले पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं. और इस भिड़ंत का सबसे रोमांचक पहलू दो दिग्गज तेज़ गेंदबाज़ों जसप्रीत बुमराह बनाम शाहीन अफरीदी की जंग पर होगा. भारत की कप्तानी सूर्यकुमार यादव कर रहे हैं, जबकि शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है. भारत को ग्रुप ए में पाकिस्तान, ओमान और मेज़बान यूएई के साथ रखा गया है. टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को दुबई में यूएई के खिलाफ करेगी. वहीं भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा. भारत का आखिरी ग्रुप मुकाबला 19 सितंबर को अबू धाबी में ओमान के खिलाफ होगा.

पाकिस्तान की कप्तानी सलमान अली आगा करें. कई अटकलों के बावजूद बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान की टीम में वापसी नहीं हुई है. पाकिस्तान ने इस बार युवाओं पर भरोसा जताया है, हालांकि टीम में शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, फखर ज़मान और खुशदिल शाह जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं.

जसप्रीत बुमराह बनाम शाहीन अफरीदी: आंकड़ों की भिड़ंत

भारत के स्टार तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह अब तक 70 टी20आई मैच खेल चुके हैं. इस दौरान उन्होंने 89 विकेट हासिल किए हैं. उनका गेंदबाज़ी औसत 17.74 का है, जो उनके घातक प्रदर्शन का सबूत है. बुमराह का सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा 7/3 है, जो टी20 क्रिकेट में लगभग अविश्वसनीय माना जाता है. उनकी गेंदबाज़ी की सबसे बड़ी ताकत है सटीक यॉर्कर और डेथ ओवर्स में विपक्षी बल्लेबाज़ों को बांधकर रखना.

वहीं पाकिस्तान के बाएं हाथ के पेसर शाहीन अफरीदी अपने देश के लिए असली ‘पावर वेपन’ साबित हुए हैं. उन्होंने अब तक 75 टी20आई मैचों में 100 विकेट अपने नाम किए हैं. उनका गेंदबाज़ी औसत 21.24 का है और उनका सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा 4/22 है. शाहीन की सबसे बड़ी खूबी है नई गेंद से तेज़ रफ्तार और घातक स्विंग, जो अक्सर विपक्षी टीमों को शुरुआती झटके देती है. आंकड़ों पर नज़र डालें तो विकेटों की संख्या के लिहाज से शाहीन अफरीदी बुमराह से आगे हैं. लेकिन औसत और प्रभाव के मामले में बुमराह को भी पीछे नहीं ठहराया जा सकता हैं.

किसका रहेगा पलड़ा भारी?

एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में एक-एक स्पेल मैच का रुख बदल सकता है. बुमराह अपनी सटीकता और अनुभव के दम पर भारत के लिए तुरुप का पत्ता हैं, तो वहीं शाहीन अफरीदी अपनी आक्रामकता और शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने की कला के चलते पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद हैं. फैसला आंकड़ों से नहीं, बल्कि मैदान पर होगा. लेकिन इतना तय है कि जसप्रीत बुमराह और शाहीन अफरीदी के बीच यह सीधी टक्कर एशिया कप 2025 का सबसे चर्चित मुकाबला बनने वाली है.