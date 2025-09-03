How To Buy IND vs PAK Asia Cup 2025 Match Tickets: कैसे खरीदें भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप मैच का टिकट ऑनलाइन, जानिए टिकट बुकिंग की पूरी प्रक्रिया

भारत बनाम पाकिस्तान (Photo credits: Instagram/surya_14kumar/X/@ICC)

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Tickets: एशिया कप 2025 में क्रिकेट फैंस को सबसे ज्यादा जिसका इंतज़ार भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs PAK) का महामुकाबले का है. ग्रुप ए का यह हाई-वोल्टेज टी20 मुकाबला 14 सितंबर( रविवार) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार (IST) रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक खेले गए 13 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत ने 10 जीत हासिल की है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 3 ही मैच जीत पाया है. एशिया कप के टी20 संस्करण में भी भारत 2-1 से आगे है. क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा एशिया कप में भारत के मुकाबलों का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनल पर प्रसारण

हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) ने एशिया कप 2025 का संशोधित शेड्यूल जारी किया है. इसके मुताबिक अब टूर्नामेंट के 19 में से 18 मैच 30 मिनट देरी से शुरू होंगे. यानी सभी डे-नाइट मुकाबले शाम 8:00 बजे से खेलें जाएंगे. हालांकि, यूएई बनाम ओमान का दिन का मैच 15 सितंबर को भारतीय समयानुसार 5:30 बजे से खेला जाएगा.

कहां और कैसे खरीदें IND vs PAK Asia Cup 2025 के टिकट?

भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को होने वाले मुकाबले के टिकट ऑनलाइन उपलब्ध हैं। फैंस Platinumlist की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं. हालांकि, ज्यादातर स्टैंड्स के टिकट पहले ही बिक चुके हैं, लेकिन कुछ सीमित स्टैंड्स और हॉस्पिटैलिटी पास अभी भी खरीदे जा सकते हैं.

टिकट की कीमतें

बचे हुए स्टैंड्स के टिकटों की कीमतें इस प्रकार हैं:

Premium Stand – 212.53 USD

Pavilion East – 255.04 USD

Pavilion West – 255.04 USD

Single-day Hospitality (The Grand Lounge) Pass – 991.83 USD

भारत-पाकिस्तान मुकाबला हमेशा से क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षण रहा है, और इसी वजह से टिकटों की डिमांड भी सबसे ज्यादा रहती है. अगर आप इस रोमांचक मैच को दुबई स्टेडियम से लाइव देखना चाहते हैं, तो आपको जल्द से जल्द ऑनलाइन टिकट बुकिंग करनी होगी.