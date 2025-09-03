Asia Cup 2025 Live Telecast On DD Sports: क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा एशिया कप में भारत के मुकाबलों का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनल पर प्रसारण
Asia Cup 2025 Live Telecast On DD Sports: एशिया कप 2025 में आठ टीमें खिताब की जंग लड़ने को तैयार हैं. टूर्नामेंट 9 सितंबर से यूएई में शुरू होगा और सभी मुकाबले दुबई और अबू धाबी के प्रतिष्ठित मैदानों पर खेले जाएंगे. दो ग्रुप में बंटी इन आठ टीमों में से प्रत्येक ग्रुप से दो-दो टीमें सुपर फोर में पहुंचेंगी और फिर शीर्ष दो टीमें फाइनल में आमने-सामने होंगी. भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है और दोनों टीमों की बहुप्रतीक्षित भिड़ंत 14 सितंबर को होगी. इस बीच, यदि आप भारत के मैचों की डीडी स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट विवरण खोज रहे हैं, तो अधिक जानकारी के लिए नीचे स्क्रॉल करें. एशिया कप 2025 का आधिकारिक प्रसारणकर्ता स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क है, लेकिन क्या IND बनाम PAK समेत भारत के सभी मैच डीडी स्पोर्ट्स, डीडी नेशनल, डीडी फ्री डिश या दूरदर्शन नेटवर्क पर उपलब्ध होंगे? जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. एशिया कप में 14 सितंबर को होगा भारत-पाक महामुकबाला, यहां देखें स्ट्रीमिंग, टाइम टेबल, वेन्यू के साथ पूरा शेड्यूल

भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए यह मैच बेहद खास होगा क्योंकि ग्रुप स्टेज में यह मुकाबला टूर्नामेंट की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है. पाकिस्तान अपनी पुरानी प्रतिद्वंद्विता को कायम रखते हुए जीत हासिल करना चाहेगा, जबकि भारत अपने अभियान की शुरुआत मजबूत तरीके से करने के इरादे से मैदान पर उतरेगा. सुपर फोर और फाइनल के रास्ते में यह भिड़ंत न सिर्फ दर्शकों का रोमांच बढ़ाएगी बल्कि दोनों टीमों के आत्मविश्वास को भी प्रभावित करेगी.

 

क्या एशिया कप 2025 में भारत के मैचों का लाइव टेलीकास्ट डीडी नेशनल या डीडी स्पोर्ट्स पर डीडी फ्री डिश पर उपलब्ध होगा?

डीडी स्पोर्ट्स भारत के क्रिकेट मैचों का सीधा प्रसारण प्रदान करता है और इस बार भी भारत के सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण डीडी फ्री डिश यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा. डीडी स्पोर्ट्स पर एशिया कप 2025 के फाइनल का भी सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा. हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि डीडी स्पोर्ट्स पर भारत के मैचों का सीधा प्रसारण केवल डीडी फ्री डिश और अन्य DTT (डिजिटल टेरेस्ट्रियल टेलीविजन) उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा. यह प्रसारण केबल टीवी या DTH प्लेटफॉर्म जैसे एयरटेल डिजिटल टीवी, टाटा प्ले, डिशटीवी आदि पर उपलब्ध नहीं होगा.