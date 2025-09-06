SBI Clerk प्रीलिम्स परीक्षा 2025 की डेट जारी, नवंबर में होगा Mains एग्जाम; @sbi.co.in से डाउनलोड करें कॉल लेटर

SBI Junior Associate Recruitment

SBI Clerk Prelims Exam Date 2025 OUT: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने क्लर्क की प्रारंभिक परीक्षा यानी जूनियर एसोसिएट्स भर्ती परीक्षा 2025 (Junior Associates Recruitment Exam 2025) की तिथियां जारी कर दी हैं. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, प्रारंभिक परीक्षा 20, 21 और 27 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी. इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 6589 पद भरे जाएंगे. उम्मीदवार परीक्षा तिथियों और प्रवेश पत्र से संबंधित जानकारी एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर देख सकते हैं. एसबीआई ने जानकारी दी है कि क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा के प्रवेश पत्र जल्द ही वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे.

कॉल लेटर जारी होते ही उम्मीदवार अपनी लॉगिन जानकारी दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे. परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया यानी मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा.

भर्ती का पूरा विवरण

कुल 6589 पदों में से 5180 पद नियमित और 1409 पद बैकलॉग श्रेणी (Backlog Category) के लिए हैं. कैटेगरी वाइज सीटों में 2255 पद सामान्य, 788 अनुसूचित जाति, 450 अनुसूचित जनजाति, 1179 अन्य पिछड़ा वर्ग और 508 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं.

इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को 24,050 रुपये से लेकर 64,480 रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा.

कैसे होगी चयन प्रक्रिया?

एसबीआई क्लर्क भर्ती (SBI Clerk Recruitment 2025) तीन चरणों में पूरी होगी. सबसे पहले ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसमें 100 अंकों की परीक्षा शामिल होगी. उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी, जिसमें कुल 190 प्रश्न पूछे जाएंगे और अधिकतम 200 अंक निर्धारित होंगे. इस परीक्षा की अवधि घंटे 40 मिनट होगी.

यदि किसी उम्मीदवार ने 10वीं या 12वीं कक्षा में स्थानीय भाषा नहीं पढ़ी है, तो उसे भाषा दक्षता परीक्षा भी देनी होगी. गौरतलब है कि अंतिम मेरिट सूची मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर ही तैयार की जाएगी. इसके अलावा, उम्मीदवार के लिए पात्रता और भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करना भी आवश्यक होगा.

नवंबर 2025 में होगी मुख्य परीक्षा

बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि क्लर्क भर्ती की मुख्य परीक्षा (Main exam for clerk recruitment) नवंबर 2025 में आयोजित की जाएगी. ऐसे में उम्मीदवारों के पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड (Admit Card Download) करने और परीक्षा से जुड़ी हर अपडेट के लिए एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें.