New Rules 1 September 2025: 1 सितंबर से बदल जाएंगे ये नियम! GST, LPG से लेकर SBI कार्ड तक, जानें डिटेल्स

New Rules From September 1 2025.

New Rules 1 September 2025: हर महीने की पहली तारीख को देशभर में कई बड़े बदलाव लागू होते हैं. इसी तरह 1 सितंबर 2025 से भी कई अहम नियम बदलने वाले हैं. इनमें एसबीआई क्रेडिट कार्ड (SBI Credit Card), चांदी के गहनों पर हॉलमार्क (Hallmark) नियम, एलपीजी गैस सिलेंडर (LPG Gas Cylinder) की नई कीमतें और जीएसटी सुधार (GST Reforms) जैसे बदलाव शामिल हैं. यानी सितंबर का पहला दिन आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कई मामलों में असर डालने वाला होगा. आइए जानते हैं, कौन-कौन से बदलाव होने जा रहे हैं.

एसबीआई कार्ड के नियमों में बदलाव

अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो यह बदलाव आपके लिए अहम है. एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, लाइफस्टाइल होम सेंटर एसबीआई कार्ड (Lifestyle Home Centre SBI Card) और लाइफस्टाइल होम सेंटर एसबीआई कार्ड सेलेक्ट (Lifestyle Home Centre SBI Card Select) रखने वाले ग्राहकों को अब ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) और सरकारी पोर्टल्स पर किए गए पेमेंट पर रिवॉर्ड प्वॉइंट्स नहीं मिलेंगे. यानी इन दोनों कैटेगरी को रिवॉर्ड प्वॉइंट्स की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है.

यही नहीं, बैंक ने अपने नोटिस में यह भी साफ किया है, कि इसी तरह का नियम मर्चेंट ट्रांजैक्शन (Merchant Transactions) पर भी लागू होगा. यानी ग्राहकों को अब पहले जैसी सुविधा इन कैटेगरी में नहीं मिलेगी.

चांदी के गहनों पर नया नियम

1 सितंबर 2025 से चांदी के गहनों के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार चांदी के गहनों पर अब हॉलमार्क सिस्टम लागू करने जा रही है. इस नियम के लागू होने के बाद ग्राहक आसानी से चांदी की शुद्धता की पहचान कर पाएंगे. यानी अब सिर्फ हॉलमार्क देखकर ही चांदी की गुणवत्ता का भरोसा किया जा सकेगा. इससे नकली या मिलावटी चांदी की बिक्री पर रोक लगेगी और ग्राहकों को खरीदारी में अधिक पारदर्शिता और सुरक्षा मिलेगी.

जीएसटी सुधार को लेकर अहम फैसला

22 अगस्त (शुक्रवार) देर रात यह घोषणा की गई कि जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक 3 सितंबर और 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में होने जा रही है. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं.

सूत्रों के मुताबिक, सरकार जीएसटी टैक्स स्लैब्स (Tax Slab) में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. अभी जीएसटी में कुल 4 टैक्स स्लैब लागू हैं, लेकिन प्रस्ताव है कि इन्हें घटाकर सिर्फ दो स्लैब (5% और 18%) कर दिया जाए. अगर यह बदलाव लागू होता है, तो इसका सीधा फायदा आम आदमी को मिलेगा. रोजमर्रा के कई सामान और सेवाएं सस्ती हो सकती हैं, जिससे लोगों की जेब पर बोझ कम होगा.

एलपीजी सिलेंडर के दामों में बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को गैस कंपनियां एलपीजी सिलेंडर के दाम तय करती हैं. ऐसे में 1 सितंबर को भी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है. एलपीजी के दाम या तो घट सकते हैं, या फिर बढ़ सकते हैं. इसलिए ग्राहकों की जेब पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा.

सितंबर की शुरुआत आम जनता के लिए कई नए बदलाव लेकर आ रही है. एसबीआई कार्ड, चांदी के गहनों पर हॉलमार्क और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों का सीधा असर लोगों पर होगा. अब नजरें 3-4 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक और एलपीजी के नए दामों पर टिकी होंगी.