Donald Trump on PM Modi: डोनाल्ड ट्रंप ने बताया 'ग्रेटर प्राइम मिनिस्टर', टिप्पणी पर आया पीएम मोदी का जवाब
(Photo : X)

नई दिल्ली, 6 सितंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की ओर से प्रशंसा किए जाने पर आभार व्यक्त किया है. डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी को 'महान प्रधानमंत्री' कहा. इस पर शनिवार को प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति की भावनाओं और उनके संबंधों के 'सकारात्मक आकलन' की गहराई से सराहना करते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की हम तहे दिल से सराहना करते हैं और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं. भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक व वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है." इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुलकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते नजर आए. भारत-अमेरिका के बीच संबंधों को 'बेहद खास' बताते हुए ट्रंप ने कहा कि वह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे. यह भी पढ़ें : अमेरिका का Defense Department अब कहलाएगा ‘War Department’, जानिए ट्रंप के फैसले के पीछे का पूरा इतिहास

व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा, "मैं हमेशा पीएम नरेंद्र मोदी का दोस्त रहूंगा. वे एक महान प्रधानमंत्री हैं. मैं हमेशा दोस्त रहूंगा, लेकिन मुझे इस समय वे जो कर रहे हैं, वह पसंद नहीं है. लेकिन भारत और अमेरिका के बीच एक बेहद खास रिश्ता है. इसमें चिंता की कोई बात नहीं है. बस कभी-कभी हमारे बीच कुछ खास पल आते हैं."

इस दौरान, डोनाल्ड ट्रंप भारत को चीन के हाथों 'खोने' संबंधी अपनी टिप्पणी से पीछे हटते दिखाई दिए. ट्रंप से उनके बयान के बारे में पूछा गया, "क्या उन्होंने भारत को चीन के हाथों खो देने के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया है?" जवाब में उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि हमने किसी को जिम्मेदार ठहराया है."

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव आया, क्योंकि अमेरिका ने भारत के आयात पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया. डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त में भारत पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया था, और फिर रूस से तेल खरीद का हवाला देते हुए अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क जोड़ा. भारत ने जवाब में अमेरिका के इस कदम को 'अनुचित' बताया.