Mosquito Bite: किस ब्लड ग्रुप वालों को ज्यादा मच्छर काटते हैं और किसे कम? जानें हैरान कर देने वाली वजह

Mosquito Bite: गर्मी और बरसात का मौसम आते ही मच्छरों का आतंक बढ़ जाता है. कई लोग मच्छरों से दूसरों के मुकाबले ज्यादा परेशान रहते हैं. यह देखकर हैरानी होती है कि मच्छर कुछ लोगों को ज्यादा क्यों काटते हैं. शोध से पता चला है कि इसका एक बड़ा कारण आपके ब्लड ग्रुप से जुड़ा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि O ब्लड ग्रुप (Blood Group O) वाले लोग मच्छरों को सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं. इसका मतलब है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप O है, तो मच्छर आपको दूसरों के मुकाबले ज्यादा काट सकते हैं. वहीं दूसरी ओर, A ब्लड ग्रुप (Blood Group A) वाले लोगों को मच्छरों से सबसे कम खतरा होता है.

मच्छरों के काटने का ब्लड ग्रुप से कुछ संबंध हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से निर्णायक नहीं है.

O ब्लड ग्रुप वालों को ज्यादा क्यों परेशना करते हैं मच्छर ?

मच्छर आपकी त्वचा से निकलने वाले रसायनों के आधार पर आपको पहचानते हैं. हमारी त्वचा लैक्टिक एसिड (Lactic Acid), पसीना और कार्बन डाइऑक्साइड (Carbon Dioxide) जैसे विभिन्न पदार्थ छोड़ती है, जो मच्छरों को आकर्षित करते हैं. ब्लड ग्रुप O वाले लोग अपने शरीर से इन पदार्थों को अधिक मात्रा में छोड़ते हैं, इसलिए मच्छर उनके ज्यादा करीब आते हैं.

इसके अलावा, हमारे ब्लड ग्रुप की पहचान करने वाले एंटीजन भी मच्छरों को आकर्षित कर सकते हैं. कुछ लोगों को "स्रावक (Secretor)" कहा जाता है, जिनकी लार और पसीने में ब्लड ग्रुप के संकेत होते हैं. मच्छर उन्हें आसानी से पहचान लेते हैं.

अन्य कारण क्या हैं?

मच्छर केवल ब्लड ग्रुप से ही नहीं, बल्कि शरीर के तापमान, पसीने और उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड से भी आकर्षित होते हैं. मच्छर उन लोगों को ज्यादा काटते हैं, जिनका शरीर गर्म रहता है या जो ज्यादा एक्टिव रहते हैं. इसी तरह, गंध और त्वचा की नमी भी मच्छरों को आकर्षित करने में भूमिका निभाती है.

मच्छरों से बचाव के आसान उपाय

मच्छरों से बचने में घरेलू उपाय भी काफी मददगार साबित होते हैं. आप नीम या तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने कमरे में अच्छा वेंटिलेशन बनाए रख सकते हैं. इसके अलावा, खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगाने से मच्छरों को घर में घुसने से रोकने में मदद मिल सकती है.

अगर आपको पता है कि आपका ब्लड ग्रुप O है, तो ज्यादा सावधान रहें और नियमित रूप से मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें. इससे मच्छरों के काटने की संभावना काफी हद तक कम हो सकती है.

