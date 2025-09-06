Viral Video: शताब्दी एक्सप्रेस में TTE की पर्सनैलिटी देख फिदा हुई महिला यात्री, वीडियो शेयर कर लिखी दिल की बात

सोशल मीडिया सेंसेशन बना यह टीटीई (Photo Credits: Instagram)

Viral Video: हमारे देश में आए दिन अधिकांश लोग ट्रेन (Train) से सफर करके अपनी-अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं. लंबी दूरी की ट्रेनों से लेकर कम दूरी की ट्रेनों में कई बार यात्रियों का सामना टीटीई (TTE) से हो जाता है. जो लोग बिना टिकट के यात्रा करते हैं, वो टीटीई से बचने की भरपूर कोशिश करते हैं और अगर वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें फाइन देना पड़ता है. खासकर, एक्सप्रेस ट्रेनों में टीटीआई यात्रियों के पास पहुंचकर टिकट चेक करते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें हैंडसम टीटीई (Handsome TTE) को देखकर महिला यात्री फिदा हो गई और उसने चुपके से उसका वीडियो बना लिया. इस वीडियो को शेयर करके महिला ने अपने दिल की बात कही है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर foodwithepshi नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक 3.5 मिलियन यानी 35 लाख से भी अधिक बार देखा जा चुका है. इस पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी हैं. एक यूजर ने लिखा है- टिकट फेंक दो खिड़की से, फिर ये तुम्हें पकड़ के ले जाएगा. तो एक अन्य यूजर ने लिखा है- बहन सरकारी नौकरी है वो…बहुत सुंदर बीवी मिलेगी उसे. तुम ख्वाब मत देखो.

हैंडसम पर्सनैलिटी वाले टीटीई को देख फिदा हुई महिला

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक टीटीई शताब्दी एक्सप्रेस के एसी कोच में टिकट चेक करता हुआ नजर आ रहा है. टीटीई दिखने में काफी हैंडसम और शानदार पर्सनैलिटी वाला नजर आ रहा है. टीटीई यात्रियों के टिकट चेक करने में मशगुल है, जबकि एक महिला यात्री उसकी पर्सनैलिटी से आकर्षित होकर उसका वीडियो बनाने लगती है. यह वीडियो तेजी से अब वायरल हो रहा है और ये टीटीई रातोंरात सोशल मीडिया सेंसेशन बन गया है. दावा किया जा रहा है कि यह टीटीई शताब्दी एक्सप्रेस का है, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करने वाली महिला ने पोस्ट में #ShatabdiExpress हैशटैग का इस्तेमाल किया है.