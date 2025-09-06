VIDEO: ईमानदारी ने जीता दिल! भारतीय यूट्यूबर का Dubai एयरपोर्ट पर खो गया था iPhone, दुबई पुलिस ने फ्लाइट से वापस भेजा चेन्नई

तमिलनाडु के यूट्यूबर मदन गौरी का फोन दुबई एयरपोर्ट पर खो गया था. (Photo : Instagram)

Lost Phone in Dubai Returned to Chennai: मिलनाडु के एक मशहूर यूट्यूबर मदन गौरी के साथ हाल ही में एक ऐसी घटना हुई, जिसने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया है. मदन ने बताया कि कैसे उनका फोन दुबई एयरपोर्ट पर खो गया था और बिना किसी परेशानी के उन्हें वापस चेन्नई में मिल गया.

मदन गौरी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके दुबई पुलिस और एमिरेट्स एयरलाइन को धन्यवाद दिया. उन्होंने बताया कि करीब एक हफ्ता पहले दुबई एयरपोर्ट पर उनका फोन कहीं गुम हो गया था. जब उन्होंने मदद के लिए स्टाफ से संपर्क किया, तो उन्होंने सिर्फ फोन की जानकारी ईमेल करने को कहा.

इसके बाद मदन चेन्नई वापस आ गए. कुछ ही दिनों में उन्हें एक ईमेल आया, जिसमें लिखा था कि उनका फोन मिल गया है. हैरानी की बात तो यह है कि दुबई पुलिस ने अगली ही फ्लाइट से उनका फोन बिना कोई पैसा लिए (फ्री में) चेन्नई भेज दिया.

इंटरनेट पर लोगों का रिएक्शन

मदन का यह वीडियो 2 सितंबर, 2025 को शेयर किया गया था और देखते ही देखते वायरल हो गया. अब तक इसे 26 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं और 2 लाख से ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.

View this post on Instagram A post shared by Madan Gowri (@madangowri)

लोग दुबई की सुरक्षा और ईमानदारी देखकर हैरान भी हैं और खुश भी. कमेंट्स में लोग दुबई पुलिस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

एक यूजर, नीलकांदन तमिलसेल्वन ने लिखा, "ये दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है."

जेनिफर नाम की एक यूजर ने कमेंट किया, "दुबई की यही सबसे अच्छी बात है. वहां कोई चिंता नहीं होती. अगर आपका कुछ खो जाता है, तो दुबई पुलिस उसे आप तक पहुंचा देगी."

एक और यूजर ने लिखा, "यही वजह है कि हम दुबई से इतना प्यार करते हैं."

ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि ऐसी घटनाएं ही दुबई को रहने और घूमने के लिए एक भरोसेमंद जगह बनाती हैं. वहां के सख्त कानून और तेज कार्रवाई की वजह से लोगों का सिस्टम पर भरोसा बना हुआ है.