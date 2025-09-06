Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 8 PM Live: नागालैंड स्टेट लॉटरी के Dear Stork Saturday संबाद का परिणाम आज, 6 सितंबर को रात 8 बजे घोषित किया जाएगा. लॉटरी प्रेमियों को इस ड्रॉ का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि इसमें पहला इनाम 1 करोड़ रुपये का है. नागालैंड स्टेट लॉटरी द्वारा आयोजित यह ऑफलाइन पेपर लॉटरी देश के कई राज्यों में काफी लोकप्रिय है. गौरतलब है कि भारत में केवल 13 राज्यों में ही कानूनी लॉटरी चलती है, जिनमें केरल, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड और मिज़ोरम शामिल हैं.

लॉटरी संबाद ड्रॉ का लाइव परिणाम रात 8 बजे घोषित किया जाएगा, जिसके बाद प्रतिभागी जान सकेंगे कि आज का भाग्यशाली विजेता कौन बना है.

ये भी पढें: Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 8 PM Live: नागालैंड Dear Seagull Friday के नतीजे जारी, देखें पूरी Winner लिस्ट

नागालैंड डियर लॉटरी संबाद परिणाम लाइव स्ट्रीमिंग:

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)