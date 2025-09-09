Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 8 PM: नागालैंड स्टेट लॉटरी के डियर गूज मंगलवार साप्ताहिक लॉटरी का रिजल्ट आज 9 सितंबर 2025, रात 8 बजे जारी कर दिया गया है. जिन लोगों ने यह टिकट खरीदा है, वे अब ऑनलाइन लकी ड्रॉ की विजेता सूची देख सकते हैं. लॉटरी रिजल्ट नागालैंड स्टेट लॉटरी की आधिकारिक वेबसाइट और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए घोषित किया गया. खरीदार अपने टिकट नंबर से विजेता सूची में नाम चेक कर सकते हैं. डियर गूज मंगलवार के अलावा नागालैंड स्टेट लॉटरी की अन्य लोकप्रिय लॉटरी स्कीमें भी हैं जैसे – डियर पेलिकन, डियर इंदुस, डियर द्वारका आदि. इन लॉटरी ड्रॉ की घोषणा हर दिन अलग-अलग समय पर होती है.

Nagaland Lottery Result Live Streaming

