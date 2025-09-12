Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 8 PM: नागालैंड स्टेट लॉटरी के फैन्स के लिए बड़ी खबर है. आज, शुक्रवार, 12 सितंबर को 8 बजे 'Dear Seagull Friday' का परिणाम घोषित किया जाएगा. जिन प्रतिभागियों की किस्मत चमकेगी, उन्हें 30 दिनों के भीतर अपना ओरिजनल टिकट और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे. लॉटरी विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, विजेता को ड्रॉ की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान मिल जाएगा. प्रतिभागी लॉटरी (Satta Matka) के परिणाम देखने के लिए Live Streaming के माध्यम से जुड़े रह सकते हैं.

