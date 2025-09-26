Nagaland State Lottery Sambad Result Today 1 PM Live: नागालैंड Dear Meghna Friday वीकली लॉटरी का रिजल्ट आज दोपहर 1 बजे जारी कर दिया गया है. लॉटरी टिकट खरीदने वाले खिलाड़ी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से विजेता नामों को देख सकते हैं. Dear Meghna Friday लॉटरी नागालैंड स्टेट लॉटरी द्वारा संचालित एक ऑफलाइन पेपर लॉटरी है. यह लॉटरी पिछली Dear Morning Lottery से अलग है. खिलाड़ी को परिणामों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं.

इसके अलावा अपनी किस्मत आजमाने और विजेता बनने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से तुरंत अपडेट ले सकते हैं.

ये भी पढें: Kolkata Fatafat (Kolkata FF) September 26, 2025 Result Announced: कोलकाता फटाफट (कोलकाता एफएफ) 26 सितंबर, 2025 का परिणाम घोषित, अभी देखें विजेता नंबर

Dear Meghna Friday लॉटरी का रिजल्ट जारी

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)