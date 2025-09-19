Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 1 PM Live: नागालैंड स्टेट के Dear Meghna Friday लॉटरी के नतीजे आज दोपहर 1 बजे जारी कर दिए गए. नागालैंड स्टेट लॉटरी विभाग द्वारा आयोजित यह ऑफलाइन पेपर लॉटरी विजेताओं को लाखों रुपये जीतने का मौका देती है. ₹1 करोड़ का पहला इनाम प्रतिभागियों के लिए विशेष रूप से रोमांचक है. गौरतलब है कि भारत के 13 राज्यों में लॉटरी कानूनी रूप से खेली जाती है, जिनमें केरल, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड और मिज़ोरम शामिल हैं.

प्रतियोगियों को आज का ड्रॉ नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके लाइव देख सकते हैं, जिससे यह पता चलेगा कि आज किसकी किस्मत बदली है और कौन ₹1 करोड़ का विजेता बना है.

डियर लॉटरी लाइव स्ट्रीमिंग

