Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 1 PM Live: नागालैंड स्टेट लॉटरी के फैन्स के लिए बड़ी खबर है. आज, शुक्रवार, 12 सितंबर को दोपहर 1 बजे 'Dear Meghna Friday Lottery' का परिणाम घोषित किया जाएगा. जिन प्रतिभागियों की किस्मत चमकेगी, उन्हें 30 दिनों के भीतर अपना ओरिजनल टिकट और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे. लॉटरी विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, विजेता को ड्रॉ की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान मिल जाएगा. प्रतिभागी लॉटरी (Satta Matka) के परिणाम देखने के लिए Live Streaming के माध्यम से जुड़े रह सकते हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि परिणाम आने के बाद किसकी किस्मत चमकती है और कौन करोड़पति बनता है.

हर हफ्ते की तरह इस बार भी लाखों लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और नागालैंड लॉटरी की इस घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

नागालैंड लॉटरी रिजल्ट लाइव स्ट्रीमिंग

