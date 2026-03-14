Govandi Fire Video: मुंबई के गोवंडी में लकड़ी गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां; काबू पाने की कोशिश जारी

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Govandi Fire Video: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के गोवंडी इलाके से शनिवार सुबह आग लगने की घटना सामने आई है. न्यू गौतम नगर स्थित एक लकड़ी के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. शहर पुलिस नियंत्रण कक्ष को सुबह 8:40 बजे इस घटना की जानकारी मिली, जिसके तुरंत बाद अग्निशमन दल और आपातकालीन सेवाओं को मौके पर रवाना किया गया.

चेंबूर जनता मार्केट के पास लगी आग

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह आग गोवंडी के पीएल लोखंडे मार्ग पर स्थित 'चेंबूर जनता मार्केट' के प्लॉट नंबर 2 पर लगी है. यह स्थान कुबा मस्जिद के पास स्थित एक लकड़ी का गोदाम है. गोदाम में भारी मात्रा में लकड़ी और ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैलने लगी. यह भी पढ़े: Nalasopara Fire Video: मुंबई से सटे नालासोपारा में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आस-पास की तीन दुकानें जलकर खाक

गोवंडी में लगी भीषण आग

लेवल-I की आग घोषित

मुंबई फायर ब्रिगेड (MFB) की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और सुबह 8:56 बजे इसे 'लेवल-1' की आग घोषित कर दिया. अग्निशमन विभाग के अधिकारी अपनी कई गाड़ियों के साथ आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं. आग की तीव्रता को देखते हुए एहतियात के तौर पर आस-पास के इलाके को खाली करा लिया गया है.

राहत और बचाव कार्य जारी

आग पर नियंत्रण पाने के लिए कई एजेंसियां एक साथ काम कर रही हैं. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के दमकल विभाग के साथ-साथ मुंबई पुलिस के जवान भी मौके पर भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए तैनात हैं. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा और स्थानीय वार्ड स्टाफ भी घटनास्थल पर मौजूद है.

अभी तक इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है. दमकल विभाग का प्राथमिक लक्ष्य आग को आसपास की अन्य इमारतों और गोदामों में फैलने से रोकना है.