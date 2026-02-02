Mumbai Central Fire Video: मुंबई सेंट्रल में कैलाश अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू

Mumbai Central Fire Video: दक्षिण मुंबई के व्यस्त इलाके मुंबई सेंट्रल में सोमवार शाम एक सात मंजिला आवासीय इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया. यह घटना सिटी सेंटर मॉल के सामने स्थित 'कैलाश अपार्टमेंट' में हुई. गनीमत यह रही कि इस हादसे में अब तक किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं मिली है. मुंबई फायर ब्रिगेड ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को ऊपरी मंजिलों तक फैलने से रोक लिया.
शाम 5:40 बजे मिली आग की सूचना
नगर निकाय के अधिकारियों के अनुसार, मुंबई फायर ब्रिगेड के नियंत्रण कक्ष को शाम करीब 5:40 बजे कैलाश अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली थी. यह इमारत सात मंजिला है, जिसके कारण घनी आबादी वाले इस क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां और बचाव दल मौके पर पहुंच गए. यह भी पढ़े: Navi Mumbai Fire Case: नवी मुंबई के वाशी इलाके में रहेजा रेजीडेंसी हादसे में चार की मौत, भाविन ने बचाई छह जिंदगियां
#WATCH | Fire Breaks Out At Kailash Apartments Opposite Mumbai Central Bus Depot; Visuals Surface
राहत और बचाव कार्य का समन्वय
आग बुझाने के अभियान में केवल दमकल विभाग ही नहीं, बल्कि मुंबई पुलिस, 108 एम्बुलेंस सेवा, बेस्ट (BEST) के बिजली विभाग और स्थानीय वार्ड स्टाफ को भी तैनात किया गया था. सुरक्षा के लिहाज से इमारत की बिजली आपूर्ति काट दी गई थी. दमकल कर्मियों ने बिल्डिंग में फंसे निवासियों को सुरक्षित बाहर निकाला और धुएं को कम करने के लिए वेंटिलेशन का सहारा लिया.
दूसरी मंजिल तक ही सीमित रही आग
अधिकारियों ने पुष्टि की है कि आग केवल इमारत की दूसरी मंजिल तक ही सीमित रही. दमकल विभाग के कुशल प्रबंधन के कारण इसे तीसरी या चौथी मंजिल की ओर बढ़ने से पहले ही बुझा दिया गया. फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है ताकि आग दोबारा न भड़के. अभी तक संपत्ति को हुए कुल नुकसान का सटीक आकलन नहीं किया जा सका है.
जांच के घेरे में आग लगने का कारण
शुरुआती जानकारी में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने बताया कि साइट के विस्तृत निरीक्षण के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ या किसी अन्य तकनीकी खराबी के कारण. पुलिस और दमकल विभाग इस मामले में पंचनामा कर रहे हैं.