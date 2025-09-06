VIDEO: 50-60 बार मारे थप्पड़, लखनऊ Amity यूनिवर्सिटी में छात्र की बेरहमी से पिटाई,, वीडियो वायरल

Amity University Slap Case: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जानी-मानी एमिटी यूनिवर्सिटी में रैगिंग और हिंसा का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहाँ लॉ के एक छात्र को उसी के क्लासमेट्स ने एक गाड़ी के अंदर बेरहमी से पीटा. पीड़ित छात्र को 50 से 60 बार थप्पड़ मारे गए. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है.

यह घटना 26 अगस्त की है. BA LLB के दूसरे साल के छात्र शिखर मुकेश केसरवानी अपनी एक दोस्त सौम्या सिंह यादव के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर कॉलेज आए थे. जैसे ही वे यूनिवर्सिटी की पार्किंग में पहुँचे, वहाँ कुछ अन्य छात्र आ गए.

आरोपी छात्रों ने शिखर से कहा कि उन्हें कुछ ज़रूरी बात करनी है और वे सब सौम्या की गाड़ी के अंदर बैठ गए. इसके बाद करीब 45 मिनट तक गाड़ी के अंदर शिखर को धमकाया गया, गालियाँ दी गईं और उसके साथ मारपीट की गई.

वीडियो में दिखी दरिंदगी

जो वीडियो वायरल हुआ है, वह करीब 101 सेकंड का है. वीडियो में साफ़ दिख रहा है कि:

  • आगे की सीट पर बैठी एक छात्रा, जिसका नाम जाह्नवी मिश्रा बताया जा रहा है, शिखर को लगातार थप्पड़ मार रही है. जब भी शिखर अपना बचाव करने की कोशिश करता है, तो वह चिल्लाकर कहती है- "हाथ नीचे कर".

  • शिखर के बगल में बैठा एक छात्र, आयुष यादव, उसे धमकाता है और उसके हाथ को ज़बरदस्ती नीचे करता है.

  • आयुष यह कहते हुए शिखर को पीटता है, "अगर मैं मारना शुरू करूँगा... हाथ नीचे कर."

  • वीडियो में जाह्नवी यह पूछती हुई सुनाई देती है, "क्या बोला था तुमने? कैरेक्टर? कैरेक्टर?", और फिर थप्पड़ मारने लगती है.

  • इस दौरान विवेक सिंह और मिलाय बनर्जी नाम के छात्र पूरी घटना का वीडियो बना रहे थे.

शिखर के पिता मुकेश केसरवानी ने बताया कि घटना से कुछ दिन पहले ही 11 अगस्त को उनके बेटे की लिगामेंट की सर्जरी हुई थी और वह लाठी के सहारे चल रहा था.

सदमे में है छात्र, दर्ज हुई FIR

इस घटना के बाद से शिखर गहरे सदमे में है और उसने डर के मारे कॉलेज जाना बंद कर दिया है. पीड़ित छात्र के पिता ने इस मामले में FIR दर्ज करवाई है. FIR में पांच छात्रों को नामज़द किया गया है:

  1. आयुष यादव

  2. जाह्नवी मिश्रा

  3. मिलाय बनर्जी

  4. विवेक सिंह

  5. आर्यमन शुक्ला

शिखर के पिता का यह भी आरोप है कि आरोपियों ने उनके बेटे का फोन भी तोड़ दिया और जब वह कॉलेज में शिकायत करने गए तो उन्हें भी धमकी दी गई. फिलहाल, इस मामले पर एमिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. पुलिस मामले की जाँच कर रही है.