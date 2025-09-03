पंजाब में तबाही की बाढ़, लाखों बेघर, फसलें बर्बाद, 3 लाख से अधिक प्रभावित; Videos में देखें आपदा का मंजर

चंडीगढ़: भीषण बाढ़ ने पंजाब को हिला कर रख दिया है. यह बाढ़ 1988 की बाढ़ से भी ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है. इस बाढ़ से करीब 12 जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जहां 1300 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए. अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े. बाढ़ के चलते पंजाब की 3 लाख एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि जलमग्न हो चुकी है. धान, कपास और मक्का जैसी प्रमुख फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं. अनुमान है कि 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान किसानों को झेलना पड़ा है.
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर में फ्लैश फ्लड का अलर्ट; इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा.
आपदा से जूझ रहे पंजाब में हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं. मवेशी बह गए, घर टूट गए और लोगों के पास रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी सामान भी नहीं बचा. मुख्यमंत्री मान ने कहा कि “1988 की बाढ़ से भी ज्यादा खतरनाक हालात इस बार बने हैं.”
पंजाब में बाढ़ से हालात खराब
🚨 Flood situation in Punjab is terrifying, and both state & central governments are doing nothing. 😥 pic.twitter.com/wXctveURcG
— زماں (@Delhiite_) September 1, 2025
#Punjab is battling severe floods, claiming 29 lives across all 12 affected districts since August 1.
Over 2.46 lakh people have been affected, with 1.45 lakh in Gurdaspur. More than 15 thousand 600 persons have been evacuated.
Widespread rain has worsened the situation.… pic.twitter.com/SoDoItDPfD
— All India Radio News (@airnewsalerts) September 2, 2025
बाढ़ आने की वजह: क्यों बिगड़े हालात?
13 अगस्त से हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में हुई लगातार बारिश ने पंजाब की नदियों सतलुज, ब्यास और रावी को उफान पर ला दिया. डैम भर जाने के कारण पोंग, भाखड़ा और रंजीत सागर बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया. इसी वजह से पानी ने गांवों और खेतों में तबाही मचाई.
प्रशासन की जद्दोजहद
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना लगातार राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं. अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, बरनाला और मानसा जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं.
पंजाब के कई इलाके जलमग्न
Heartbreaking 💔 Punjab floods are drowning not just homes, but innocent animals too.
ਹੜ੍ਹ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਕਸੂਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।#PunjabFloods #Ardass pic.twitter.com/EsiWu9Qcv9
— Harpreet Cheema ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (@mysteriouskudi) August 27, 2025
In Pakistan🇵🇰, floods are wreaking havoc on lives and livelihoods.
Punjab province is facing its worst flooding in decades, with nearly 2 million people affected.
As rivers rise further, urgent support is needed to reach families before conditions worsen.#PakistanFloods2025 pic.twitter.com/m2UwJld997
— WFP Asia Pacific (@WFPAsiaPacific) September 2, 2025
12 जिले बुरी तरह प्रभावित
#Punjab: Continuous rain across the state, along with controlled releases from various dams—including Bhakra—and overflowing rivers, are giving no respite to the flood-affected border state.
12 districts are already severely impacted, resulting in 29 deaths, with hundreds of… pic.twitter.com/XIjZMoJjBJ
— All India Radio News (@airnewsalerts) September 2, 2025
राहत पैकेज की मांग
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और केंद्र सरकार से 60,000 करोड़ रुपये की लंबित राशि जारी करने की मांग दोहराई. उन्होंने कहा कि यह पंजाब का हक है, भीख नहीं. वहीं, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भी प्रभावित जिलों का जायजा लिया.
प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती
पंजाब इस वक्त अपनी सबसे भयानक प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है. राहत और पुनर्वास की बड़ी चुनौती सरकार और प्रशासन के सामने है.