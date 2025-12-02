दिल्लीवालों सावधान! शीतलहर से बढ़ेगी ठिठुरन, लुढ़केगा तापमान, IMD ने जारी किया अलर्ट

Representational Image | PTI

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मौसम लगातार करवट ले रहा है. एक तरफ तापमान तेजी से गिर रहा है, तो दूसरी ओर जहरीला स्मॉग राजधानी की हवा को और खराब कर रहा है. मंगलवार को भी दिल्ली एक बार फिर ‘बहुत खराब’ (Very Poor) श्रेणी की हवा में सांस लेती रही. वहीं, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 3 दिसंबर से शहर में कोल्ड वेव की चेतावनी जारी कर दी है. ऐसे में दिल्ली-वालों को आने वाले दिनों में ठिठुरन, धुंध और दमघोंटू हवा तीनों से जूझना पड़ सकता है.

दिसंबर से फरवरी तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड, कोल्ड वेव से हालत होगी खराब, पढ़ें IMD का ताजा अपडेट.

मौसम विभाग के अनुसार, 3 से 6 दिसंबर के बीच दिल्ली के कई हिस्सों में कोल्ड वेव की स्थिति देखने को मिलेगी. आज न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से थोड़ा ही अधिक है, लेकिन आने वाले दिनों में पारा तेजी से नीचे जाने की संभावना है. सुबह के समय हल्की धुंध और कम विज़िबिलिटी लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगी.

दिल्ली का अगले कुछ दिन ऐसा रहेगा मौसम

3 दिसंबर: आसमान साफ, सुबह हल्की धुंध और कुछ इलाकों में कोल्ड वेव. तापमान- अधिकतम 23-25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 7-9 डिग्री सेल्सियस.

4 दिसंबर: सुबह धुंध और isolated जगहों पर कोल्ड वेव. तापमान- 22-24 डिग्री सेल्सियस / 7-9 डिग्री सेल्सियस.

5 दिसंबर: तेज ठंड और कोल्ड वेव की संभावना. तापमान- 22-24 डिग्री सेल्सियस / 5-7 डिग्री सेल्सियस

6 दिसंबर: आंशिक बादल, सुबह धुंध और ठंडी हवा. तापमान- 23-24 डिग्री सेल्सियस / 7-9 डिग्री सेल्सियस

7-8 दिसंबर: सुबह धुंध बरकरार. तापमान- 23-26 डिग्री सेल्सियस / 8-10 डिग्री सेल्सियस

स्मॉग बढ़ेगा, बढ़ेगी सांस लेने की दिक्कत

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि कम हवा की रफ्तार, उत्तरी ठंडी हवाएं और सुबह-शाम की धुंध. ये तीनों मिलकर स्मॉग को और गाढ़ा कर रहे हैं. हवा का गतिरोध प्रदूषण को जमीन के पास ही फंसा देता है, जिससे विज़िबिलिटी और घट जाती है और प्रदूषण स्तर और बढ़ता है. लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याएं हो सकती हैं, खासकर सुबह और रात के समय.

दिल्ली वालों के लिए आने वाले दिन चुनौती भरे

सर्दी की मार, कोल्ड वेव का असर और स्मॉग का घना स्तर. इन तीनों के साथ अगले कुछ दिन दिल्ली के लिए मुश्किल हो सकते हैं. विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि सुबह की सैर या खुली हवा में गतिविधियों को कम करें, मास्क पहनें और जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलें.